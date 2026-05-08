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籃球／桃園盃3對3邁入第十年 張善政預告NBA球星再訪竹圍漁港

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
第十屆桃園盃全國三對三籃球賽今年邁入第十年。圖／大會提供
第十屆桃園盃全國三對三籃球賽今年邁入第十年。圖／大會提供

「2026第十屆桃園盃全國三對三籃球賽」邁入第十年，今天於桃園市桃園高中光電球場舉辦宣傳記者會，市長張善政提前預告，去年找來兩位美國NBA球星來台參與活動，造成轟動，今年在竹圍漁港的預賽一樣會邀請美國NBA球星與球迷現場同樂，歡迎全國球迷到桃園感受籃球魅力。

「第十屆桃園盃全國三對三籃球比賽，八月初就要開打，這是一個全國性的比賽，每年都有超過2000隊參加，這也是全齡的籃球賽事，從國中生到六字頭、七字頭的年紀都可以來參加。」張善政表示，桃園盃從5月15日起開始報名，而8月1日、2日的竹圍漁港預賽，有機會近距離與NBA球星互動，喜愛籃球的朋友千萬不要錯過。

本屆賽事邁入10周年里程碑，一年一度桃園盃全國三對三今年夏天隆重登場， 本屆賽事8月1日、2日進行預賽、8月15日複賽、8月16日準決賽及8月23日決賽，預賽將結合桃園市海洋音樂祭活動，以運動結合音樂文化，持續打造三對三籃球賽流行風貌。

「我們目前正規劃國際球星來台參與這次盛會，不過相關細節還在安排中，敬請期待體育局後續相關的宣傳。」桃園市體育局長許彥輝表示桃園地區籃球風氣非常興盛，桃園盃的參與人數七千多人、2000多隊，為全國最多的三對三籃球賽之一。

上屆賽事更邀請到兩次NBA總冠軍最有價值球員雷納德（Kawhi Leonard），跟球星唐斯（Karl-Anthony Towns），雙星閃耀竹圍漁港，為去年的桃園盃跟海洋音樂祭推向高潮。

「國際球星到場，是很多小球員想要見到的，會起到示範偶像的作用，帶動小朋友打出好成績來。」桃園高中校長徐宗盛指出，近幾年桃園高中光電籃球場都作為桃園盃賽事地點，「這代表不論天候影響，孩子可以有這樣遮風遮雨的平台交流，再來就是桃高對於籃球運動投入，我們成立籃球隊，在體育局與市府支持下，逐步打出好成績，整體風氣越來越好。」

NBA 籃球 張善政

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