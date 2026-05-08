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TPBL／又有續集？高國豪才稱進入離婚協商 妻子發聲明反駁無此想法

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TPBL／又有續集？高國豪才稱進入離婚協商 妻子發聲明反駁無此想法

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
城獅隊當家球星高國豪再度因為「家務事」登上新聞版面。圖／TPBL提供 劉肇育
城獅隊當家球星高國豪再度因為「家務事」登上新聞版面。圖／TPBL提供 劉肇育

TPBL新竹御嵿攻城獅隊當家球星高國豪再度因為「家務事」登上新聞版面，在日前聲稱已與妻子進入離婚協商程序後，高國豪的妻子則在今天透過律師發出聲明，強調希望能在子女最佳利益的前提下維護家庭的完整，並無離婚的想法。

高國豪妻子近日在社群表示，已提告2名女子侵害配偶權，讓高國豪再度因為家務事登上媒體版面，而攻城獅球團也透過聲明表示，經過內部決議，依規處以扣除高國豪三個月薪水之處分。同時，即日起禁止高國豪出席任何球隊公開活動，要求其深自反省。高國豪也已向球隊致歉，並承諾會以負責態度處理後續離婚法律程序。

而高國豪本人也透過社群聲明，強調與妻子進入離婚協商程序，「為保護家人隱私並確保相關法律流程順利進行，我會以冷靜、負責的態度處理後續事宜。我明白身為公眾人物，應時刻注意言行對社會的影響，對於此次事件引發的負面觀感，我虛心接受各界的批評與指教。」

不過今天高國豪的妻子陳怡雯也透過、法律事務所發出聲明，強調並無離婚想法，「關於近期我先生與我的私人事務，目前已委任律師協助處理，我仍希望能在此子女最佳利益的前提下維護我們家庭的完整，並無離婚的想法。身為母親，我深知父母雙方的愛對孩子皆不可或缺，因此，我會秉持友善父母的初衷，盡最大努力保護孩子。目前我的重心將全數放在孩子的照顧上，懇請媒體與各界朋友給予我們足夠的空間，讓孩子安穩長大。對於大家的關心，我由衷感謝。」

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