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TPBL／阿巴西穩定表現蟬聯單月獎項 霍爾曼替補爆發奪最佳外援

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
特攻隊阿巴西獲選單月最有價值球員。圖／TPBL提供
特攻隊阿巴西獲選單月最有價值球員。圖／TPBL提供

TPBL今天公布2026年4至5月最有價值球員（MVP）與最佳外援得主，新北中信特攻隊前鋒阿巴西延續3月火燙手感，以全方位數據再度獲選MVP；福爾摩沙夢想家隊洋將霍爾曼（Aric Holman）則憑藉高效率輸出與多場關鍵戰役中的爆發表現，獲選單月最佳外援。

特攻前鋒阿巴西於4至5月期間共出賽8場，場均繳出20.4分、5.3籃板、4.3助攻、1.6抄截，效率值20.8為本土球員第二高，三分球命中率達40%。延續3月穩定火力，阿巴西在攻守兩端持續輸出，成為特攻衝刺戰績的核心人物，也成功蟬聯單月MVP。

票選結果方面，阿巴西於媒體票選中拿下9張五分票（共18位），球迷票選則獲得588張支持，最終以總得票率37.6%居各候選人之首，順利獲選4–5月MVP。

霍爾曼獲選單月最佳外援。圖／TPBL提供
霍爾曼獲選單月最佳外援。圖／TPBL提供

夢想家洋將霍爾曼於4–5月共出賽5場，場均繳出24分、12.4籃板、1.4助攻、1.2阻攻，效率值26.8高居全聯盟第一。他在有限上場時間內持續繳出高效表現，成為夢想家禁區最具破壞力的得分點。

霍爾曼在4月兩度對戰新竹攻城獅的比賽中表現尤為關鍵。4月12日一役，夢想家一度落後多達21分，他替補上陣後強勢接管比賽節奏，帶領球隊完成逆轉；4月19日再度交手，面對對手開局氣勢強勁，霍爾曼於下半場獨拿18分，有效鞏固禁區優勢，最終助隊再下一城。兩場比賽皆攻下30分以上，展現「即插即用」的微波爐型戰力。

除禁區攻擊外，霍爾曼亦能適時拉開空間、完成外線出手，讓球隊在進攻端更具層次，其全方位進攻選擇與防守存在感，成為夢想家在季末維持競爭力的重要關鍵。在票選部分，霍爾曼於媒體票選中拿下15張五分票（共18位），球迷票選則獲得790張支持，最終以總得票率46%高居第一，成功獲選4–5月最佳外援。

阿巴西 TPBL 新北 籃球

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