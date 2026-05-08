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籃球／2026第十屆桃園盃全國三對三籃球賽8月登場 15日開放報名

聯合新聞網／ 綜合報導
2026第十屆桃園盃全國三對三籃球賽，桃園市長張善政(中)宣告8月登場。 桃園市政府體育局提供
2026第十屆桃園盃全國三對三籃球賽，桃園市長張善政(中)宣告8月登場。 桃園市政府體育局提供

「2026第十屆桃園盃全國三對三籃球賽」今日於桃園高中舉辦宣傳記者會，市長張善政出席並進行啟動儀式，正式宣布一年一度暑期全民籃球盛事自5月15日開始報名。

本屆賽事邁入第10週年里程碑，將於今年8月隆重登場，今年以「籃下開戰 決勝桃園」為年度口號，並跨界邀請桃園在地職業排球啦啦隊「桃氣女孩」擔任形象代言人，展現桃園運動城市的活力與熱情。本賽事提倡全齡運動，不分年齡、性別皆可報名，且免收報名費，總獎金高達新臺幣60萬元，邀請一起來戰鬥球。

賽事活動豐富，本屆除保留傳統組別外，更創新規劃「我是桃園王」，將結合競技挑戰與趣味互動，鼓勵喜愛籃球朋友一起同歡，場邊亦延續廣受好評的「專業棚拍形象照」活動，讓每位在場上奮戰的選手都能留下如職業球星般帥氣的專業時刻。

桃園市籃球風氣盛行，擁有實力堅強籃球職業球隊，市府也持續優化運動環境，今年投入3.4億元針對桃園巨蛋進行整體環境改善工程，包含地坪、空調、廁所及戶外景觀之全面優化，目前館內已開放職籃隊伍重返主場比賽，並正進行戶外景觀及行人動線優化工程，周邊也將設置2座3對3籃球場，將提供市民及球迷優質的觀賽環境及運動遊憩空間。期待各位選手從三對三籃球賽事中感受籃球魅力，再一同來桃園觀賞精彩職籃賽事，享受籃球熱潮。

本屆賽事將8月1日、2日進行預賽、8月15日複賽、8月16日準決賽及8月23日決賽，預賽將結合桃園市海洋音樂祭活動，以運動結合音樂文化，持續打造三對三籃球賽流行風貌。

賽事自5月15日零時起，即可至伊貝特網站報名(https://bao-ming.com/eb/index)，報名期間至7月5日下午5時止，賽事報到時還可獲得精美帆布袋，歡迎熱愛籃球運動的朋友們組隊爭霸，更多活動詳情請搜尋「2026桃園盃全國三對三籃球賽」臉書粉絲專頁。

2026第十屆桃園盃全國三對三籃球賽，桃園市長張善政(中)宣告8月登場。 桃園市政府體育局提供
2026第十屆桃園盃全國三對三籃球賽，桃園市長張善政(中)宣告8月登場。 桃園市政府體育局提供

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