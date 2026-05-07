TPBL／季後賽主視覺公布 金色榮耀定調冠軍之路

隨著新北國王隊搭上4強末班車，TPBL賽季的季後賽隊伍正式出爐，聯盟今天也正式公布2025-26年賽季 季後賽主視覺，以「至高榮耀」為核心概念，呈現各隊邁向冠軍的企圖與決 心，也為即將到來的系列賽揭開序幕。

本次主視覺以晉級季後賽的四支球隊代表色為基礎，並搭配金色榮耀光束點綴，象徵通往冠軍的路徑與最終榮耀。在整體一致的設計架構下，兼顧聯盟識別與球隊特色，也讓對戰組合更具辨識度。

畫面構圖以冠軍獎盃作為視覺中心，各隊球星由外向內匯聚，呈現季後賽逐步推進、最終在頂點交會的競爭關係。不同球隊、不同路徑，最終都將在季後賽舞台正面對決，爭奪唯一的冠軍。

主標語「Nothing But Champions」延續本季主軸精神，強調季後賽唯一目標即為奪冠。設計上透過光束與速度線的運用，帶出比賽節奏與度，也呼應場 上快速轉換與高強度對抗的比賽內容。

聯盟表示，此次主視覺除呈現場上競爭張力外，也希望在季後賽開打前，提前帶動球迷期待，讓整體賽事氛圍持續升溫。

隨著主視覺公布，TPBL季後賽賽程與售票資訊也陸續釋出，邀請球迷一同進場，見證本季最關鍵的對決時刻。