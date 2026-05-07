聽新聞
0:00 / 0:00
籃球／滋賀湖泊續約至2028年 游艾喆延續旅日生涯
政治大學畢業後赴日本挑戰B聯盟的我國好手游艾喆，確定延續旅日生涯，滋賀湖泊隊今天官方社群宣布和游艾喆續約，新合約將到2027到28年賽季。
游艾喆第一支職業隊就是加入滋賀湖泊，本季第二個職業賽季更繳出場均6.4助攻成績，最後一刻才被宇都宮隊洋將紐比爾（D.J. Newbill）超越，錯失拿下B聯盟助攻王的機會。
昨天滋賀湖泊宣布一系列人事異動，先「Thank you」5位球員，今天宣布8位選手續約消息，游艾喆也成續留名單成員。
繼續在滋賀迎接第3個賽季的游艾喆表示，非常感謝球團再次給予機會，「夏季將是全新的挑戰，我將繼續與球隊效力，共同成長，每天尋求進步，迫不及待再次和大家在球場相見。」
《獅王背後的故事》
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。