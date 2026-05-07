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籃球／滋賀湖泊續約至2028年 游艾喆延續旅日生涯

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
游艾喆和滋賀湖泊隊續約。圖／取自滋賀湖泊IG
游艾喆和滋賀湖泊隊續約。圖／取自滋賀湖泊IG

政治大學畢業後赴日本挑戰B聯盟的我國好手游艾喆，確定延續旅日生涯，滋賀湖泊隊今天官方社群宣布和游艾喆續約，新合約將到2027到28年賽季。

游艾喆第一支職業隊就是加入滋賀湖泊，本季第二個職業賽季更繳出場均6.4助攻成績，最後一刻才被宇都宮隊洋將紐比爾（D.J. Newbill）超越，錯失拿下B聯盟助攻王的機會。

昨天滋賀湖泊宣布一系列人事異動，先「Thank you」5位球員，今天宣布8位選手續約消息，游艾喆也成續留名單成員。

繼續在滋賀迎接第3個賽季的游艾喆表示，非常感謝球團再次給予機會，「夏季將是全新的挑戰，我將繼續與球隊效力，共同成長，每天尋求進步，迫不及待再次和大家在球場相見。」

籃球 日本 游艾喆

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