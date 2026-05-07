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TPBL／全隊一人發一套恢復設備 雲豹備戰季後賽添利器

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
雲豹隊與「有熊運動」攜手合作，提供全隊「每人一套」專屬恢復設備。圖／桃園台啤永豐雲豹隊提供
雲豹隊與「有熊運動」攜手合作，提供全隊「每人一套」專屬恢復設備。圖／桃園台啤永豐雲豹隊提供

TPBL桃園台啤永豐雲豹隊本季以例行賽龍頭之姿強勢挺進季後賽，首輪將交手新北國王隊，並霸氣喊出「當燃不讓」口號，球隊正緊鑼密鼓地備戰即將到來的季後賽，球團為體恤球員整季辛勞，特別與「有熊運動」攜手合作，提供全隊「每人一套」Hyperice專屬恢復設備，讓球員在訓練前後皆能獲得最完善的照顧。  

雲豹營運長顏行書表示，「這是全台灣第一支球隊為每位球員配備專屬恢復設備，非常感謝球團的用心，以及有熊運動的大力支持，讓球員能以最佳狀態迎接季後賽的高壓挑戰，全力完成『1%的逆襲』。」

此次球團與有熊運動精心準備的配備，包括能釋放雙腿壓力、保持運動表現的「Normatec 3氣壓式按摩系統」，可精準釋放深層肌肉緊繃的「Hypervolt GO 2無線震動按摩槍」，以及具備快速加熱與震動舒緩功能的「Venom 2 熱能震動器（腰背款）」。當球員看到一人一套的裝備時，皆驚呼連連，總教練羅德爾對此也表達誠摯感謝，「即便在過去國家隊時期，也未曾有過每人一套的專屬恢復設備，這是相當難得的資源，相信球員在季後賽一定可以拿出最佳表現！」

近年國際職業運動越來越重視球員的恢復管理，從NBA、歐洲足球到MLB，各級職業球隊皆逐步提升恢復設備與運動科學後勤配置，以協助球員在高強度賽季中維持競技狀態。此次雲豹與有熊運動合作提供專屬恢復設備，也展現球團對球員後勤照護的高度重視，更象徵台灣職業籃球後勤系統持續朝國際化與職業化規格邁進。

陣中主力「小高」高錦瑋與「金牌特務」林信寬也對這些設備讚譽有加，兩人皆表示，在進入季後賽的關鍵備戰期，無論是高強度的訓練後或是比賽前的熱身階段，都會頻繁使用有熊運動提供的專屬設備來放鬆肌肉與舒緩疲勞，讓自己在備戰過程中隨時能維持在極佳的身體狀態，全力拚戰每一場比賽。

雲豹季後賽首輪主場首戰將於10日在桃園巨蛋正式點燃戰火，球團將持續以最高規格的後勤支援協助球員專心備戰，同時也大力號召所有豹迷，本周末一起擠爆桃園巨蛋，用最熱血的頑張吶喊聲為豹青球員加油，見證「當燃不讓」的榮耀時刻。

雲豹隊與「有熊運動」攜手合作，提供全隊「每人一套」專屬恢復設備。圖／桃園台啤永豐雲豹隊提供
雲豹隊與「有熊運動」攜手合作，提供全隊「每人一套」專屬恢復設備。圖／桃園台啤永豐雲豹隊提供

雲豹隊與「有熊運動」攜手合作，提供全隊「每人一套」專屬恢復設備。圖／桃園台啤永豐雲豹隊提供
雲豹隊與「有熊運動」攜手合作，提供全隊「每人一套」專屬恢復設備。圖／桃園台啤永豐雲豹隊提供

顏行書 NBA MLB 籃球

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