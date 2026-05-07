TPBL／夢想家首輪迎戰攻城獅 三上悠亞主場前兩戰登場應援

TPBL福爾摩沙夢想家隊本季以第二種子挺進季後賽並取得首輪主場優勢，9日與12日將率先於台中洲際迷你蛋主場迎戰新竹御嵿攻城獅隊，正式點燃季後賽戰火，而啦啦隊日援三上悠亞也將在這兩場主場賽事中登場應援。

夢想家今年季後賽攜手合作夥伴台灣奧西尼旗下代理義大利運動精品 Emporio Armani EA7，聯手打造主題周活動。品牌的競技精神與突破意象，與球隊場上展現的拚戰風格相互呼應，並延伸至主場應援氛圍。

夢想家本季持續以年度口號「NEW ERA」為主軸展開，隨著賽季發展持續調整攻守節奏、強化團隊執行力。總教練簡浩多次強調「溝通、信任與韌性」的重要性，並逐步體現在場上表現。儘管賽季中曾歷經起伏，球隊仍穩定修正狀態、累積化學效應，面對即將到來的季後賽，將以更高強度防守與更果決的場上判斷，全力迎戰每一場關鍵對決。

兩日有多項專屬好禮，除了EA7活動主題折扇、季後賽應援毛巾之外，9日進場的球迷可領取Nabati威化餅乙包。12日入場可獲得道地的偉特焦糖夾心鮮奶油糖乙包（數量有限，發完為止）。經典「夢想突襲」與潮流平台AREA 02合作，完成官方指定任務的球迷有機會獲得潮流品牌鞋款。中場遊戲獲勝者可帶走EA7運動品牌套組。另於暫停時間互動環節「EA7奪勝時刻」，由女孩隨機邀請球迷一同遊戲，幸運者可獲得EA7品牌好禮。

今年夢想家聯手台灣潮流品牌#KEEP推出第三彈聯名商品，包含雙面籃球背心、網眼短褲與短TEE，打造多元日常穿搭選擇。系列商品將於本周主場開賣，並同步上架夢想商城與KIKCSTAGE通路，球迷期待的「MIZUNO CITIUS DRIVE AG1-BLACK」全黑款也在夢想商店限量販售。

夢想家9日與12日在台中洲際迷你蛋對戰攻城獅，也是日本人氣偶像三上悠亞將首次參與季後賽應援，兩日主場門票已進入倒數中，球迷可透過全台ibon機台及ibon售票系統購票。