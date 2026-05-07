TPBL／阿巴西無緣率隊晉級 特攻預告將有教練團異動

台灣職業籃球大聯盟TPBL新北中信特攻今天以90比96不敵新北國王，本季確定提前畫下句點，總經理劉志威表示，連兩季無緣打進季後賽，勢必針對教練團進行調整。

上季錯失季後賽的特攻，休賽季迎來重磅補強，找回旅日球星阿巴西「鳳還巢」，搭配馬可（MarkoTodorovic）、飛克（Viktor Gaddefors）等優質洋將，劍指總冠軍目標，沒想到整季飽受傷兵困擾，甚至季後挑戰賽先手握1勝優勢情況下，接連敗給國王，讓賽季提前結束。

特攻總教練米莫爾（Momir Ratkovic）接受媒體聯訪時表示，馬可在下半場因傷無法上陣，但每個人都保持信念，拚到最後1秒，並對球員努力付出表達感謝，「其實很接近（季後賽），可惜這兩場我們沒有繳出平常水準。」

特攻連兩季無緣季後賽，總經理劉志威以「艱辛」兩字形容今年賽季，制服組與教練團要負最大責任，並點出從季初就謹慎處理球員的傷病管理，為的是希望主力球員能在季後賽健康上陣，只是季末仍無法有效整合，「季後賽勢必將有教練團調整。」

未能率隊衝擊冠軍，阿巴西自評是高低起伏很大賽季，期許今年失利經驗成為下個賽季的成長養分，「然後所有人保持健康。」劉志威則提到，阿巴西具有責任感、企圖心，想要一肩扛起勝負，不過對比賽理解仍有進步空間，未來持續精進，或許能解決起伏過大問題。