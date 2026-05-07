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TPBL／奧帝轟雙10 國王連勝特攻闖季後賽拚衛冕

中央社／ 台北6日電

台灣職業籃球大聯盟TPBL衛冕軍新北國王今天靠著洋將奧帝攻下21分、11籃板，搭配林書緯繳出全能數據，終場以96比90擊敗新北中信特攻，完成「下剋上」前進季後賽。

國王摘下TPBL元年冠軍後，休賽季歷經陣容大幅變動，除了台裔球星林書豪選擇退役，總教練萊恩（Ryan Marchand）、主力洋將曼尼高（KennyManigault）也轉戰日本職籃，球季期間還發生「換帥風波」，如今在季後挑戰賽克服先吞1敗劣勢，連續兩場擊敗特攻，強勢鎖定季後賽席次。

昨役扳平戰局的國王今天「背靠背」面對特攻，兩隊從首節開打後就上演激戰，而國王第3節靠著洋將奧帝（Austin Daye）接連砍進三分球，加上主控林書緯的穿針引線，幫助球隊逆轉比分，第4節則是洋將杰倫（Jalen Harris）扛下得分重任，終場以6分之差取勝，完成「下剋上」不可能任務。

季中臨時接任總教練職務的洪志善，如願率隊挺進季後賽，保有衝擊衛冕的機會，他在賽後接受媒體聯訪時指出，此役嘗試全新的防守策略，讓對手有點措手不及，並稱讚球員的執行力，尤其替補上陣的王柏智成為撐住節奏的關鍵，「我們教練團這幾天都3點才睡，拚命研究比賽計畫。」

本季結束後將退役的奧帝則讚賞整個教練團，尤其在季中更換總教練情況下，還能達成晉級季後賽成就，是相當不容易的事情，並感謝林書緯以行動證明要帶領自己打進季後賽，「很感謝他，我們就像兄弟。」

林書緯 林書豪 TPBL 籃球

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