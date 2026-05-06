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TPBL／晉級關鍵戰遇低潮 阿巴西：是我個人問題

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
阿巴西（左）和林韋翰無奈結束賽季。圖／TPBL提供
阿巴西（左）和林韋翰無奈結束賽季。圖／TPBL提供

例行賽打下第4名的新北中信特攻，季後挑戰賽卻連輸兩場，今天90：96敗給新北國王後賽季告終，陣中主將「黑豹」阿巴西坦言關鍵戰卻陷入低潮是個人問題，希望這個賽季成為未來進步的養分，明年能全員健康完成所有賽事。

阿巴西本季有左腳踝舊傷，還曾因練球傷到大腿退出中華隊集訓；今天他雖順利出賽，但主力洋將馬可第二節成傷兵，下半場缺陣，沒能助隊挑戰季後賽門票。

阿巴西形容，這個賽季球隊經過很多高低起伏，遇到很多大大小小的問題，「後面還是把狀態慢慢調過來，還是可惜沒能打到季後賽。還是感謝隊友、教練團，每次練球可以看出我們都像家人一樣，希望這次沒進季後賽，可以成為我們更大養分，更想進步，希望明年所有人可以健健康康打完賽季。」

特攻例行賽6度碰國王打下5勝，但季後挑戰賽連輸2場，身為特攻主將的阿巴西兩天合計35投9中，進攻熄火的他提到，不可能每次狀態都好，但低潮是個人問題，希望未來關鍵比賽自己能有所調整。

今天替補上陣的「後場魔術師」林韋翰也說，這季一路走來都不是太順利，但全隊都很努力，今天也始終沒有放棄，相信奮戰精神沒讓支持的球迷失望。

阿巴西 TPBL 中華隊 籃球

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