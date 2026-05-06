TPBL／國王打下特攻 總教練點名這人是關鍵

克服例行賽對戰幾乎一面倒落後劣勢，新北國王季後挑戰賽連兩場擊敗新北中信特攻，今天以96：90搶下TPBL季後賽4強門票，季中接下總教練兵符的「小胖」洪志善特別稱讚球員馬上能改變比賽計畫，第一節替補上陣的王柏智更是改變狀態的關鍵。

「稱讚球員，短短3天要更改比賽計畫，讓對手措手不及。」洪志善提到，例行賽碰特攻6次只拿1勝，外界認為想對「相剋」，教練團為扭轉劣勢，這幾天幾乎都凌晨3點才睡，思考能做哪些改變，而球員也能執行策略，才有連兩天的勝利。

洪志善也提到，今天第一節替補上陣的「奇兵」王柏智十分重要，「一開始陷入落後，他上來那個5分，雖然他沒帶來逆轉，但把節奏hold住，是一個關鍵。」

國王本季除TPBL賽事，還有EASL和BCL賽程，甚至明天就要飛到蒙古準備星期五的賽程，洪志善笑說：「我是剛剛才知道明天要飛，完全沒想到BCL。」他強調一場一場來，專注在眼前比賽，所以完全沒想到下一輪和龍頭桃園台啤永豐雲豹的對戰，希望透過BCL的賽事讓球員調整到「季後賽模式」。

林書緯和洋將奧帝都肯定教練團的改變，例行賽最後一場已經舉辦退休儀式的奧帝另外也感謝林書緯實現「帶他進季後賽」承諾。