TPBL／國王完成不可能任務！季後挑戰賽連勝兩場淘汰特攻

例行賽排名第5的新北國王，季後挑戰賽克服先吞1敗劣勢，昨天先將系列賽扳平，今天驟死戰在洋將杰倫、奧帝和林書緯聯手發揮下，以96：90力退只剩單洋將的新北中信特攻，連勝2場搭上季後賽末班車，將和龍頭桃園台啤永豐雲豹爭冠軍戰門票。

上半場比分拉鋸，首節24：24戰平，第二節特攻在內馬7分發揮下，帶著52：47領先進入下半場，不過先發洋將馬可卻成傷兵，讓比賽出現變數。

國王第三節在奧帝飆外線、林書緯「3分打」下打出13：4猛攻，反以60：56超前；特攻雖靠一波連拿5分攻勢回到領先，但國王熊祥泰、飛米都加入外圍開砲行列，團隊單節投進5記三分球在內的26分，帶著73：69領先進入決勝節。

第四節國王先有杰倫「3分打」，再有蘇士軒飆進外線，連拿6分讓領先首度達到兩位數；特攻在林韋翰外線、拋投都得手下回敬7：0攻勢，阿巴西單節第10次三分球嘗試破網後，特攻追近到81：86，但3分35秒洋將內馬犯滿，形同只剩單洋將飛克，儘管曾文鼎最後59秒投進外線，但接續飛克兩次籃下「放槍」，追分無力下讓國王以96：90完成不可能任務，搶下最後一張晉級門票。

兩隊例行賽交手，國王陷入1勝5敗優勢，季後挑戰賽卻連勝2場，杰倫攻下22分，奧帝21分、11籃板、6助攻，林書緯也有17分、7籃板、7助攻演出，聯手助隊延續賽季；特攻今天以飛克17分最高，阿巴西雖有14分但全場19投僅4中，賽季提前告終。