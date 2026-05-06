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TPBL／高國豪再傳家庭醜聞 攻城獅：扣薪3個月、禁止公開活動

聯合新聞網／ 綜合報導
攻城獅球團聲明。圖／新竹御嵿攻城獅提供
攻城獅球團聲明。圖／新竹御嵿攻城獅提供

TPBL職籃新竹御嵿攻城獅隊當家球星高國豪再傳醜聞，妻子提告2名女子侵害配偶權，高國豪則發聲明，與妻子進入離婚協商程序。攻城獅球團也發聲，扣除高國豪三個月薪水，禁止參加球隊公開活動。

高國豪去年與兄長當街互毆，因涉及刑事案件，遭聯盟禁賽，雙方達成和解後恢復出賽。如今再度出現感情風波，聯盟表示因為沒刑事訴訟，內容應屬於民事案件，所以將不會做任何懲處。

儘管聯盟並未針對此事進行懲處，但攻城獅球團處以扣除三個月薪水之處分。即日起禁止高國豪出席任何球隊公開活動，要求其深自反省。

攻城獅聲明如下：

關於高國豪個人事件引發的紛爭，球團經內部決議，依規處以扣除三個月薪水之處分。同時，即日起禁止高國豪出席任何球隊公開活動，要求其深自反省。高國豪已向球隊致歉，並承諾會以負責態度處理後續離婚法律程序。目前全隊目標一致，將專注於季後賽備戰，感謝各界的監督與指教。

籃球 攻城獅 高國豪 TPBL

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