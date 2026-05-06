聽新聞
0:00 / 0:00
TPBL／高國豪再傳家庭醜聞 攻城獅：扣薪3個月、禁止公開活動
TPBL職籃新竹御嵿攻城獅隊當家球星高國豪再傳醜聞，妻子提告2名女子侵害配偶權，高國豪則發聲明，與妻子進入離婚協商程序。攻城獅球團也發聲，扣除高國豪三個月薪水，禁止參加球隊公開活動。
高國豪去年與兄長當街互毆，因涉及刑事案件，遭聯盟禁賽，雙方達成和解後恢復出賽。如今再度出現感情風波，聯盟表示因為沒刑事訴訟，內容應屬於民事案件，所以將不會做任何懲處。
儘管聯盟並未針對此事進行懲處，但攻城獅球團處以扣除三個月薪水之處分。即日起禁止高國豪出席任何球隊公開活動，要求其深自反省。
攻城獅聲明如下：
關於高國豪個人事件引發的紛爭，球團經內部決議，依規處以扣除三個月薪水之處分。同時，即日起禁止高國豪出席任何球隊公開活動，要求其深自反省。高國豪已向球隊致歉，並承諾會以負責態度處理後續離婚法律程序。目前全隊目標一致，將專注於季後賽備戰，感謝各界的監督與指教。
《獅王背後的故事》
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。