TPBL／高國豪再傳家庭醜聞 攻城獅：扣薪3個月、禁止公開活動

TPBL季後挑戰賽今天點燃戰火，帶著一勝優勢的新北中信特攻今天卻遭遇苦戰，在上半場一度落後到14分的情況下，特攻雖然在第三節初一度逆轉戰局，但火力全開的國王靠著兇猛的三分砲火再度要回領先優勢，最終國王

2026-05-05 21:24