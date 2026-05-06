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TPBL／妻子才提告2女子侵害配偶權 高國豪卻宣布：已在離婚協商

聯合新聞網／ 綜合報導
高國豪。圖／TPBL提供（資料照）
高國豪。圖／TPBL提供（資料照）

TPBL職籃新竹御嵿攻城獅隊當家球星高國豪，再度因家務事鬧上媒體版面，今天稍早他於社群平台發聲明，指出已經與妻子進入離婚協商程序。

高國豪去年因與兄長當街互毆、互告傷害鬧上法庭，因涉及刑事案件，遭聯盟禁賽，隨後雙方達成和解，高國豪恢復出賽，本季重拾球星身手，帶隊闖進季後賽。

沒想到高國豪又因家務事鬧上媒體版面，妻子昨發文表示已提告2名女子侵害配偶權，聯盟副秘書長程柏仁受訪時表示，聯盟與球團所掌握的部分，目前並沒有刑事訴訟，內容應屬於民事案件的狀況，所以聯盟將不會做任何懲處。

高國豪今天透過IG限時動態打破沉默，「針對近日媒體報導關於我個人私領域的紛擾，佔用了社會資源與公共空間，我深感抱歉，對於這段時間因各方猜測與討論，而對球團、隊友及支持我的廣大球迷造成困擾，我致上最誠摯的歉意。

「目前我已與妻子進入離婚協商程序，為保護家人隱私並確保相關法律流程順利進行，我會以冷靜、負責的態度處理後續事宜。我明白身為公眾人物，應時刻注意言行對社會的影響，對於此次事件引發的負面觀感，我虛心接受各界的批評與指教。」

「現正值賽季關鍵時刻，我不希望個人事務影響球隊的專注度與節奏，接下來我會全力回歸球場，專注於比賽任務，力求為球隊爭取佳績，再次向受到影響的所有人致歉。」

攻城獅球團也發表聲明，關於高國豪個人事件引發的紛爭，球團經內部決議，依規處以扣除三個月薪水之處分。同時，即日起禁止高國豪出席任何球隊公開活動，要求其深自反省。高國豪已向球隊致歉，並承諾會以負責態度處理後續離婚法律程序。目前全隊目標一致，將專注於季後賽備戰，感謝各界的監督與指教。

高國豪聲明。截圖自高國豪IG限動
高國豪聲明。截圖自高國豪IG限動

籃球 高國豪 TPBL

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