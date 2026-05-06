PLG／4月表現再升級 古德溫蟬聯月MVP

P. LEAGUE+今天公布2025-26球季的4月最有價值球員，台北富邦勇士隊古德溫繳出單月場均27.4分、4.8籃板、3.2助攻的成績單，幫助勇士4月拿下4勝1敗，除了確定晉級季後賽之外，更在例行賽排名佔得先機，古德溫也因此獲選單月最有價值球員。

進攻手段多元的古德溫，無疑是本季勇士相當倚重的攻擊箭頭，4月也持續高檔表現，月平均27.4分是聯盟第一外加3.2助攻，比上個月分別進步2.6分及1助攻。另外，他的兩分球命中率5成18及三分球命中率4成25仍具水準。

古德溫出色的攻擊火力，不但幫助勇士4月拉出一波4連勝穩住季後賽席次，也讓古德溫在單月最有價值球員投票中，20張選票中拿到17張第1名的5分，以總分94分蟬連單月最有價值球員。

第二名的洋基工程隊洋將柯麥隆獲得28分票選，古德溫隊友莫巴耶25分，讓古德溫高分蟬聯月MVP。