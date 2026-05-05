聽新聞
0:00 / 0:00

TPBL／盼給奧帝好的結束 林書緯：至少要晉級第一輪

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
林書緯（左）。圖／TPBL提供
林書緯（左）。圖／TPBL提供

TPBL季後挑戰賽今天上演「新北內戰」，國王靠著林書緯下半場猛轟18分、全場23分的表現擊敗特攻，也將系列賽扳平成1：1，對於雙方明天將在和平籃球館進行生死戰，林書緯賽後也直言，為了讓本季後將引退的洋將奧帝有好的結束，希望幫助球隊至少要闖進到季後賽第一輪。

例行賽排名第4、5名的特攻與國王在挑戰賽碰頭，其中特攻帶著一勝優勢登場，只要今天能贏球就能晉級到季後賽，不過背水一戰的國王最終靠著林書緯的好表現成功延長戰線，雙方明天將在和平籃球館一戰定生死。

林書緯今天全場進帳23分外帶9助攻、7籃板，談到前陣子手感低迷卻在今天關鍵戰挺身而出，他也強調明天必須繼續保持侵略性，「我需要保持我的侵略性，不管是不是手感不好，保持侵略性可以幫隊友找好的機會，即使不是給自己，也要給隊友。」

談到明天的生死戰，林書緯也說：「我們不會有什麼改變，明天還是win or go home，我們不想讓AD（奧帝）最後一年就這樣退休，會想要給他一個好的結果，好的結束，至少晉級第一輪，大家就是為了AD。」

至於特攻今天則是以謝亞軒拿下28分最佳，對於球隊無緣在今天提前搶下季後賽門票，他也說：「比賽剛開始我們沒有給予對手該有的防守強度，讓他們整場比賽能量比我們更好，明天還有一場，尤其國王4天內要打第3場比賽，我們要拿出更好的防守強度和能量，這是我們特攻的招牌，要拿出來應對這場比賽。」

林書緯 籃球 和平

延伸閱讀

TPBL／林書緯狂飆23分國王挑戰賽扳平 明與特攻一戰定生死

TPBL／國王冠軍班底奧帝退役 NBA球星湯普森驚喜獻祝福

TPBL／高國豪有旅外意願 攻城獅：會拿出最大誠意

NBA／系列賽得分、助攻居兩隊之冠 瑞迪克讚詹姆斯是定海神針

相關新聞

TPBL／高國豪「家務事」再獲關注 聯盟：沒刑事訴訟就不會懲處

新竹御嵿攻城獅當家球星高國豪，近期再度因為「家務事」登上媒體版面，TPBL聯盟也在今天晚間指出，根據聯盟規章明定僅針對具有刑事訴訟進行懲處，而高國豪目前確實沒有刑事訴訟在身，將不會有懲處。

TPBL／林書緯狂飆23分國王挑戰賽扳平 明與特攻一戰定生死

TPBL季後挑戰賽今天點燃戰火，帶著一勝優勢的新北中信特攻今天卻遭遇苦戰，在上半場一度落後到14分的情況下，特攻雖然在第三節初一度逆轉戰局，但火力全開的國王靠著兇猛的三分砲火再度要回領先優勢，最終國王

TPBL／盼給奧帝好的結束 林書緯：至少要晉級第一輪

TPBL季後挑戰賽今天上演「新北內戰」，國王靠著林書緯下半場猛轟18分、全場23分的表現擊敗特攻，也將系列賽扳平成1：1，對於雙方明天將在和平籃球館進行生死戰，林書緯賽後也直言，為了讓本季後將引退的洋

TPBL／新人年證明自己 劉丞勳獲單周MVP

新竹御嵿攻城獅隊上周迎來主場3連戰，確定以TPBL例行賽第3名直接晉級季後賽，新秀劉丞勳也獲聯盟最後一周單周最有價值球員（MVP）。

TPBL／球場之外的曹薰襄 從新住民家庭金融興趣到潛水學會沉澱

桃園台啤永豐雲豹球員曹薰襄，除了籃球成就，還在金融和潛水上展現多元興趣。他以新住民家庭背景培養出的韌性，對未來抱持開放態度，希望能幫助他人，同時享受潛水帶來的平靜與自我反思。

TPBL／雲豹打造季後賽「我就台」主場 「當燃不讓」完成1%逆襲

桃園台啤永豐雲豹隊本季喊出霸氣口號「當燃不讓」，例行賽強勢取得龍頭寶座進軍季後賽，在5月10日點燃戰火的同時，雲豹將與邁入合作第3年的「台灣啤酒」強強聯手，在主場盛大舉辦「我就台」應援主題日，期盼透過

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。