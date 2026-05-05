TPBL／盼給奧帝好的結束 林書緯：至少要晉級第一輪

TPBL季後挑戰賽今天上演「新北內戰」，國王靠著林書緯下半場猛轟18分、全場23分的表現擊敗特攻，也將系列賽扳平成1：1，對於雙方明天將在和平籃球館進行生死戰，林書緯賽後也直言，為了讓本季後將引退的洋將奧帝有好的結束，希望幫助球隊至少要闖進到季後賽第一輪。

例行賽排名第4、5名的特攻與國王在挑戰賽碰頭，其中特攻帶著一勝優勢登場，只要今天能贏球就能晉級到季後賽，不過背水一戰的國王最終靠著林書緯的好表現成功延長戰線，雙方明天將在和平籃球館一戰定生死。

林書緯今天全場進帳23分外帶9助攻、7籃板，談到前陣子手感低迷卻在今天關鍵戰挺身而出，他也強調明天必須繼續保持侵略性，「我需要保持我的侵略性，不管是不是手感不好，保持侵略性可以幫隊友找好的機會，即使不是給自己，也要給隊友。」

談到明天的生死戰，林書緯也說：「我們不會有什麼改變，明天還是win or go home，我們不想讓AD（奧帝）最後一年就這樣退休，會想要給他一個好的結果，好的結束，至少晉級第一輪，大家就是為了AD。」

至於特攻今天則是以謝亞軒拿下28分最佳，對於球隊無緣在今天提前搶下季後賽門票，他也說：「比賽剛開始我們沒有給予對手該有的防守強度，讓他們整場比賽能量比我們更好，明天還有一場，尤其國王4天內要打第3場比賽，我們要拿出更好的防守強度和能量，這是我們特攻的招牌，要拿出來應對這場比賽。」