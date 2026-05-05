TPBL／林書緯狂飆23分國王挑戰賽扳平 明與特攻一戰定生死

TPBL季後挑戰賽今天點燃戰火，帶著一勝優勢的新北中信特攻今天卻遭遇苦戰，在上半場一度落後到14分的情況下，特攻雖然在第三節初一度逆轉戰局，但火力全開的國王靠著兇猛的三分砲火再度要回領先優勢，最終國王就以102：86成功續命，兩隊明天將在和平籃球館一決生死。

例行賽排名第4、5名的特攻與國王在季後挑戰賽碰頭，其中排名第4名的特攻將帶著1勝與國王進行2戰2勝的系列賽，但今天特攻卻出現進攻熄火的狀況，在首節僅拿下14分，並在第二節一度落後國王達到14分之多。

不過第二節中段特攻射手謝亞軒與洋將內馬攜手出擊，幫助特攻逐漸縮小比分差距，上半場打完兩人就已經攜手攻下29分，其中謝亞軒投進3記三分球拿下18分，半場打完特攻也追到2分差距。

易籃後，特攻一度靠著謝亞軒個人第4記三分球以及上籃得手連得5分，反取得3分領先，但國王林書緯、杰倫單節也有各得7分的表現，幫助國王穩住領先優勢，林書緯甚至在第四節與熊祥泰聯手在三分線外開砲，幫助國王在倒數3分鐘又取得11分領先優勢。

比賽最後1分半鐘，林書緯又在半場用非慣用手的右手投進超大號三分球，宣判特攻敗局，國王在贏球後也扳平戰局，雙方明天將在和平籃球館一戰定生死，勝隊將能以第4種子在季後賽首輪對上頭號種子雲豹。

國王今天以林書緯拿下23分表現最佳，且其中18分集中在下半場，另外有9助攻、7籃板演出，杰倫也同樣拿下23分，蘇士軒12分、6籃板；特攻則以謝亞軒投進5記三分球拿下28分最佳。