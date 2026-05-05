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TPBL／高國豪「家務事」再獲關注 聯盟：沒刑事訴訟就不會懲處

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
高國豪。圖／TPBL提供
高國豪。圖／TPBL提供

新竹御嵿攻城獅當家球星高國豪，近期再度因為「家務事」登上媒體版面，TPBL聯盟也在今天晚間指出，根據聯盟規章明定僅針對具有刑事訴訟進行懲處，而高國豪目前確實沒有刑事訴訟在身，將不會有懲處。

針對高國豪妻子透過社群網站表示，已針對兩名女性於同一期間涉及侵害配偶權之行為提起告訴，並已進入法律程序，讓高國豪本賽季第二度因為「家務事」鬧上媒體版面。

聯盟副秘書長程柏仁在今天受訪時表示，依照聯盟規章的懲處規定主要是針對刑事部分，不過高國豪的事件在與攻城獅球團確認後，包含聯盟與球團所掌握的部分目前並沒有刑事訴訟，內容應屬於民事案件的狀況，所以聯盟將不會做任何懲處。

程柏仁也強調，希望球迷能先把焦點放在即將開打的季後賽上，尤其高國豪與攻城獅今年都有很好的成績，盼大家將目光焦點重回到球場上。此外，高國豪的事件是透過某媒體進行爆料，可信度可能只有10％，聯盟不該只透過單方面說法就對一個球員判死刑，不過如果聯盟最後調查屬實，該罰就會罰，不會包庇。

高國豪 新竹 籃球

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