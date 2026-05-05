TPBL／新人年證明自己 劉丞勳獲單周MVP

新竹御嵿攻城獅隊上周迎來主場3連戰，確定以TPBL例行賽第3名直接晉級季後賽，新秀劉丞勳也獲聯盟最後一周單周最有價值球員（MVP）。

劉丞勳上周三場比賽場均繳出15.3分、3籃板、1抄截，效率值14.3，正負值+14，最關鍵的一戰是周三對戰新北國王隊「第三名保衛戰」。此役勝者即可確定晉級席次，雙方開局競爭激烈，國王一度掌握節奏，進入第二節後，劉丞勳逐漸進入狀態，多次利用切入製造犯規、站上罰球線，單節攻下10分，帶動球隊反攻氣勢並奠定勝基。

最終他全場繳出22分、4籃板，不僅刷新個人生涯得分新高，也幫助攻城獅以 98:78 擊敗國王，順利鎖定季後賽門票。

周末接連迎戰台北台新戰神與高雄全家海神隊，儘管對手皆已無緣晉級，但仍全力應戰。攻城獅則延續氣勢，順利收下兩場勝利，完成上周主場三連勝，也為例行賽畫下完美句點。

劉丞勳表示，從賽季初到現在，每一場都告訴自己要做好準備，因為不知道機會什麼時候會來，「當教練讓我上場，就全力去執行，機會是你的就是你的。」他也用實際表現證明，當機會來臨時，已準備好站上舞台。