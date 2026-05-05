TPBL／球場之外的曹薰襄 從新住民家庭金融興趣到潛水學會沉澱

桃園台啤永豐雲豹球員曹薰襄，在球場上以防守、跑位與團隊意識見長；球場之外，他的人生也不只有籃球。母親來自越南的新住民家庭背景，讓他從小理解生活並非理所當然，也培養出面對環境的韌性；曾在北商接觸金融與投資，則讓他開始思考運動員生涯之外的另一種可能；而潛水，成為他在高強度競爭之外，學會放慢節奏、安靜下來與自己相處的方式。

談到媽媽曾說過「不打球也沒關係」，曹薰襄沒有把這句話說得煽情，反而很坦然地表示，現階段自己還沒有明確思考過不打球之後的規劃。但他也明白，人生不會只有籃球一條路。

媽媽的一句話 讓他知道人生不只籃球

曹薰襄的回答直接而現實。他不急著替未來下定義，但心中已有方向。他表示：「未來若有機會，我希望能做一些對別人有幫助的事。」但他強調，幫助別人的前提，是自己必須先足夠強大。這樣的想法，或許與他的成長背景有關。童年生活的壓力，讓他很早理解現實，也開始思考籃球以外的人生能力。

曾想成為股票分析師 因為小時候「窮怕了」

曹薰襄曾進入北商就讀，也在那段時間接觸金融、投資與股票分析。 曹薰襄提供

高中畢業後，曹薰襄曾進入北商就讀，也在那段時間接觸金融、投資與股票分析。談到為何對金融產生興趣，他笑說原因很直接：「可能小時候窮怕了吧。」暫時離開正規籃球訓練後，他開始思考除了打球之外，自己還能學些什麼。

曹薰襄坦言，當時會想學習不同領域的專業，也會思考：「什麼東西比較有機會賺錢？」他也曾向同學詢問股票分析師的發展可能。只是尚未真正走上金融路，籃球又重新為他打開機會，讓他轉往臺藝大回到競技場。

金融興趣仍在 關心時事也是理解社會

雖然重回球場，曹薰襄並沒有完全放下對金融與投資的興趣。他表示，平常仍會關注股市與時事，雖不到深入研究，但希望自己能跟上社會脈動。他說，「我會稍微看一下新聞時事，至少知道社會上正在發生什麼，讓自己不要跟外面的世界脫節。

至於是否曾考取金融相關證照，曹薰襄坦言，當時還沒來得及考到證照，就已離開北商。未來是否會再嘗試，他認為仍要視職業生涯發展而定，也不排除將金融作為籃球之外的另一種可能。他笑說：「看我之後打到幾歲吧，也有機會。」

對他而言，金融不只是投資工具，更是他理解社會運作的一種方式。

投資自嘲是反指標 目前偏向關注大盤與 ETF

對曹薰襄而言，金融不只是投資工具，更是他理解社會運作的一種方式。 曹薰襄提供

談到實際投資經驗，曹薰襄展現幽默一面，笑稱自己通常是「反指標」。他說：「用看的都很會，好像看得很準，但只要真的投下去，就變得不太準。」雖然平時會關注市場動向，但職業球員生活節奏緊湊，訓練與比賽佔據大多數時間，讓他目前並沒有多餘時間進行操作。相較於短線進出，他更偏向關注大盤或 ETF 等相對穩定的投資工具。

新住民家庭背景 辛苦也造就人生韌度

談到母親來自越南，以及自己作為新住民第二代的成長背景，曹薰襄並不認為這個身分必然等同辛苦。他認為，每個人的家庭環境不同，不能一概而論。他說，「我覺得要看狀況，不是說新住民就特別辛苦，是要看每個人的環境跟家庭狀況。」

他坦言，童年確實辛苦了一些，但並未因此否定自己的出身。相反地，他認為如果能用正向角度面對，這些經歷反而會成為人生養分，累積出不同的韌性。曹薰襄強調，無論是新住民家庭或單親背景，都不需要因此感到自卑。

越南聯賽的可能 他笑說有機會也能去看看

因母親來自越南，曹薰襄被問到未來是否可能赴越南發展。 曹薰襄提供

因母親來自越南，曹薰襄被問到未來是否可能赴越南聯賽發展。他坦言，目前沒有特別關注越南籃球，但知道自己具備這樣的可能性。他表示，未來若隨著年紀漸長，職業生涯進入不同階段，也不排斥前往其他環境體驗與交流。

潛進海底世界 讓急性子的自己安靜下來

除了籃球、金融與家庭背景，曹薰襄也提到自己曾接觸潛水。他笑說，與其說是熱愛潛水，不如說是想嘗試不一樣的環境。曹薰襄表示，「也不是說真的很熱愛，就是想說去玩看看，感受一下不一樣的環境。」

曹薰襄說，本身喜歡戶外活動，也對自然生態、生物環境感興趣，因此才會想親自到水下看看海底世界。當初學潛水，是因為剛好有朋友在恆春，他便把那趟行程當作到處走走、放鬆放空的機會。

談到潛水最吸引他的地方，曹薰襄說，是進入水下後，整個世界都安靜下來的感覺。他說，「當你潛水下去的時候，整個世界都很安靜，不會有任何聲音跟喧囂。」在海底，外界聲音被隔絕，只剩下自己與眼前的海底世界。對他而言，那是一種很特別也很舒服的感受。

籃球激烈，潛水平靜 那是另一種磨練

除了籃球、金融與家庭背景，曹薰襄也提到自己曾接觸潛水。 曹薰襄提供

被問到潛水和籃球帶給他的感受有何不同，曹薰襄認為，兩者最大的差別在於節奏與狀態。籃球充滿競爭、對抗與快速變化，場上每一個瞬間都需要反應與判斷；潛水則截然不同，更接近平靜、放慢與自我控制。

他提到，在水裡不能太躁動，因為身體一旦起伏太大，就容易失去平衡、到處漂動。對個性較急的他而言，潛水不只是興趣，也像是一種讓自己沉澱下來的練習。必須放慢呼吸、穩住身體，才能在水中找到安定感。曹薰襄笑說：「所以我覺得，這其實也是另類在磨自己的性子。」

場上的曹薰襄，面對的是對抗、速度與競爭；場下的他，則在金融、生活與海底世界裡，慢慢學著理解自己。從新住民家庭長大的韌性，到曾經想透過金融改變生活，再到潛水時讓世界安靜下來，這些籃球之外的經驗，也一點一滴成為他生命裡重要的一部分。

（全文由作者授權提供）