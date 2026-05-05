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TPBL／雲豹打造季後賽「我就台」主場 「當燃不讓」完成1%逆襲

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
雲豹隊將與邁入合作第3年的「台灣啤酒」聯手，在主場舉辦「我就台」應援主題日。圖／桃園台啤永豐雲豹隊提供
雲豹隊將與邁入合作第3年的「台灣啤酒」聯手，在主場舉辦「我就台」應援主題日。圖／桃園台啤永豐雲豹隊提供

桃園台啤永豐雲豹隊本季喊出霸氣口號「當燃不讓」，例行賽強勢取得龍頭寶座進軍季後賽，在5月10日點燃戰火的同時，雲豹將與邁入合作第3年的「台灣啤酒」強強聯手，在主場盛大舉辦「我就台」應援主題日，期盼透過多樣好禮與強悍豹力應援，在桃園巨蛋打造最燃主場氛圍，誓言完成「1%逆襲」。

球團將在主場主題日於桃園巨蛋環廊將設置專屬「我就台」應援活動專區，球迷只要在現場加入台灣啤酒LINE官方帳號，即可參與環廊闖關任務，順利完成挑戰便能獲得台灣啤酒準備的精美好禮。

此外，季後賽主場更準備了豐富的入場禮，不僅有多種風味的台啤無酒精飲品等球迷來嘗鮮、豹迷在賣力應援之餘也能解渴放鬆、享受專屬歡聚時刻；同時「味王股份有限公司」也加入季後賽頑張行列，豹迷進場就能享有世界第一款乾吃麵零食「王子麵」，在現場互動遊戲還有機會拿到「小王子麵大禮包」等經典零食，相信有了味王的加入，能夠為雲豹登頂之路注入更多爽脆能量。

季後賽首戰中場遊戲將舉辦「我就台！品啤翻翻樂！」，現場將選出5位幸運球迷進行喝台啤翻杯挑戰，最快將5個裝有五分之一杯無酒精飲品的杯子喝完，並成功翻面者即是冠軍；5月13日(三)第二戰則推出「我就台！啤酒大賽！」，參賽者需使用吸管或筆等指定道具，最快打開台啤無酒精飲品並一飲而盡者即可獲勝，邀請球迷踴躍上場，展現最「台」的神手速。

雲豹季後賽主場門票現正熱賣中，大受好評的「豹達桃園」里民入場優惠也將於季後賽持續實施，球團強力號召所有球迷擠爆桃園巨蛋，與球隊一起「當燃不讓」，親眼見證豹青軍團完成「1%的逆襲」，更多季後賽主題日活動與行銷資訊，敬請鎖定雲豹官方社群公告。

台啤 桃園 雲豹 籃球

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