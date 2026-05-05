TPBL／海神攜手遠雄「浪愛延續」 于煥亞造訪榮富國小被要IG

上周結束例行賽後TPBL⾼雄全家海神隊持續推動「浪愛延續」校園活動，昨天攜手遠雄文教公益基金會，由在新莊長大的于煥亞領軍，與勤明慶造訪新莊榮富國小指導籃球隊，于煥亞除了分享籃球技巧，也不忘提醒同學兼顧課業與英文，同學則是大膽向球員要IG帳號，場面互動有趣。

海神隊上個月邀請榮富國小籃球隊至客場觀戰，賽前與同學相見歡，贈送漢來美食點心並合影留念。昨天于煥亞、勤明慶前進榮富國小擔任一日教頭，由于煥亞指導運球技術，勤明慶指導傳球，並加入遊戲環節學以致用，會後同學也向球員提問「要IG」，讓「阿亞」直呼措手不及。

于煥亞表示小時候在新莊長大，夢想成為職業球員，「這條路很漫長，並不容易，在打球之餘，課業跟籃球間也要取得平衡。到了職業隊，隊上有洋將，英文溝通就很重要，希望有朝一日看到你們在職業賽奔馳，發光發熱。」

勤明慶分享自己國小接觸籃球，「國小我就178公分，與一群死黨無論下雨、正中午，下課都往球場跑。同學們都很有潛力，保持對籃球的熱誠，遇到挫折轉念當成自己的養分，加油。」

海神隊過去兩年攜手遠雄⽂教公益基⾦會造訪六所學校，與校內籃球隊近距離互動，傳授籃球技巧，為基層籃球向下紮根盡心力。于煥亞、勤明慶也代表海神隊致贈齊飛熊籃球給校方，榮富國小校長陳月滿指出籃球隊成立多年，成績斐然，期望同學把握機會學習球技，並從中培養品德教育，學習運動家精神。