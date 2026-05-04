TPBL／曾放下籃球才更懂熱愛 曹薰襄加盟雲豹為自己再衝一次

從南湖高中的「防守大鎖」，到臺藝大的主力球員，再到職業舞台重新接受角色定位，曹薰襄的籃球路走得並不平坦。曾經因壓力暫時放下籃球，也曾在生活中重新確認熱愛，如今加盟台啤永豐雲豹，他不急著向誰證明自己，而是選擇用更成熟的方式，為自己的職業生涯再衝一次。

面對老東家臺北台新戰神時，曹薰襄曾單節攻下10分，幫助球隊逆轉。外界或許解讀為「證明自己」，但他淡然表示：「我不需要特別向誰證明，因為我一直知道我自己是怎樣能力的人。」

雲豹誠意邀約打動曹薰襄 熟悉環境成轉隊關鍵

雲豹誠意邀約打動曹薰襄，熟悉環境成轉隊關鍵。 曹薰襄提供

對曹薰襄而言，加盟台啤永豐雲豹，不僅是轉隊，更像是回到熟悉卻充滿新挑戰的環境。談及選擇雲豹的原因，他坦言「熟悉感」是關鍵。職業生涯首年他便效力於台啤體系，對球隊環境並不陌生，加上陣中不乏昔日戰友，這份安心感也促使他做出決定。

除了熟悉的環境，球團展現的誠意也讓他感受到重視。他提及執行長 Johnny 哥積極邀請，展現極大熱情；營運長顏行書在討論球隊未來方向時，也讓他感受到雲豹的歡迎與期待。

期待與高錦瑋並肩 學習職業態度

來到雲豹後，曹薰襄最期待的，不只是與熟悉隊友再度並肩作戰，能與高錦瑋同隊打拼。他表示，過去與王皓吉、黃鎮、丁冠皓等人皆有交手或配合經驗，因此適應上更快；而高錦瑋無論場上能力、場下自律與訓練態度，都值得他學習。對曹薰襄來說，加盟雲豹不單是爭取上場時間，更是從隊友身上汲取養分，讓自己在職業舞台上更趨成熟。

年輕正向的團隊文化 讓他印象深刻

雲豹隊年輕正向的團隊文化，讓曹薰襄印象深刻。 曹薰襄提供

真正加入雲豹後，曹薰襄很快感受到這支球隊與過往環境的不同。最明顯的是，團隊氣氛年輕、正向，即使面對輸球或突發狀況，也不容易被低潮拖垮。

曹薰襄表示，雲豹球員普遍能以積極態度面對困難，最珍貴之處在於大家願意共同溝通、解決問題，而不是推卸責任。隊中雖有學長帶領學弟，卻不是傳統嚴格的學長學弟制，無論資歷、年紀或上場時間多寡，大家都能在同一個平台上討論比賽。

他認為：「球隊的氛圍就是大家都在同一個平台上，不管你今天打多打少，目標都是幫助球隊贏球。」即使上場時間有限的球員，也會在場邊觀察細節，主動提醒隊友。曹薰襄表示，這樣的文化並非每支球隊都有，但在雲豹，卻是自然而然的存在。

從南湖防守大鎖到臺藝主力 角色轉換成為養分

曹薰襄在臺藝大教練團給予他極大信心與容錯空間，讓他有機會慢慢嘗試不同角色。 曹薰襄提供

曹薰襄在南湖高中以防守見長，打出「防守大鎖」的印象；進入臺藝大後，他的角色逐漸轉變，從防守型球員成為球隊主力。

曹薰襄坦言，剛到臺藝時，並未預料自己會成為如此重要的球員。更大的挑戰是，在此之前他已有兩年未接受完整、規律的籃球訓練，因此一開始也擔心自己能否跟上球隊強度。他回憶：「剛到臺藝其實蠻擔心自己會跟不上。」

所幸臺藝教練團給予他極大信心與容錯空間，讓他有機會慢慢嘗試不同角色。他並非第一年就立刻嶄露頭角，而是在第二、三年逐漸成長，最終成為教練期待中的模樣。

進入職業後 學會接受團隊需要

曹薰襄認為，職業球員最重要的是接受角色，並將當下位置做到最好。 曹薰襄提供

從大學進入職業後，曹薰襄很快感受到兩者差異。過去在臺藝，他擁有較多球權與發揮空間；但到了職業舞台，每支球隊都有不同的人員配置、戰術需求與角色定位，球員必須重新找到自己的位置。

他記得，臺藝教練曾提醒他，職業隊不會像大學一樣有那麼大的容錯率，也不會有那麼多球權給他。曹薰襄坦言，自己目前在職業球隊中的位置，與大學時期確實存在落差，但這也是球員必須接受的現實。

對他來說，重點不在於執著自己想扮演什麼角色，而是理解球隊當下需要什麼。他以生活化的比喻形容：「如果公司今天缺的是掃廁所的人，你來面試卻說你想當主管，那可能就不符合團隊現在的需求。」

因此，曹薰襄認為，職業球員最重要的是接受角色，並將當下位置做到最好。無論是防守、跑位、拉開空間，或在有限時間內把握機會，只要是團隊需要的事，他都會盡力完成。

曾經放下籃球 才真正明白熱愛

重新回到籃球後，曹薰襄不再像高中時期那樣被得失心綁住，而是更珍惜每一次訓練和比賽。 曹薰襄提供

曹薰襄的籃球路並非一路順遂。高中畢業時，他對籃球的熱情一度不如以往。並非不喜歡，而是太想把籃球打好，反而讓這份熱愛變成沉重壓力。他坦言：「我很喜歡籃球，但它給我的心靈壓力太大。因為我既然要打，就會想要把它打好，真的把它打好。」

加上當時曾受傷，高中畢業後也沒有大學球隊延攬，讓曹薰襄開始重新思考自己與籃球的關係。他一度認為，也許自己還沒有厲害到能靠這條路走下去，因此選擇進入一般大學就讀，暫時離開正規籃球訓練。

離開不是放棄 曹薰襄在兩年空白裡找回籃球

那兩年，他在北商讀書也像一般大學生一樣打工，曾在餐飲業、咖啡廳工作，認識不同領域的人。離開球場的時間，讓他看見籃球以外的世界，也學會用更成熟的角度理解人生。曹薰襄認為：「當你真的把某些你很看重的事情，適時地放下一段時間，你才會發現你真的很喜歡它。」

重新回到籃球後，曹薰襄不再像高中時期那樣被得失心綁住，而是更珍惜每一次訓練和比賽，也更享受與強者競爭的過程。對他而言，那段暫時離開的日子，反而讓他重新確認自己的熱愛。他說：「我把它放下，才真正得到它。」

人生能打球的時間不多 想為自己衝一次

曹薰襄繼續在職業舞台尋找自己的位置。 曹薰襄提供

曹薰襄表示，在北商期間球隊打進甲一，也讓他重新看見自己與籃球之間的可能。他認為，人生真正能夠全心投入打球的時間並不長。「人生真的能打球的時間不多。但打球可能就只有現在。」也因為這樣的念頭，他決定再給自己一次機會。不管結果成功或失敗，至少不要留下遺憾。

他堅定地說：「我需要為自己的人生去衝一次看看，不管成功或失敗也沒關係。」如今來到台啤永豐雲豹，曹薰襄帶著曾經離開球場、又重新回到球場的生命經驗，也帶著對角色的理解與對團隊的尊重，繼續在職業舞台尋找自己的位置。

（全文由作者授權提供）