快訊

日職／動盪開局…徐若熙遭連6棒敲安掉4分 已連3場挨轟

老鼠大軍來襲！被咬恐染致命疾病 醫示警：漢他病毒、鼠咬熱不可輕忽

藍彰化縣長人選本周可定案？ 蕭景田鬆口：劉和然是選項之一

聽新聞
0:00 / 0:00

TPBL／曾放下籃球才更懂熱愛 曹薰襄加盟雲豹為自己再衝一次

外稿／ 廖育婉／專訪
曹薰襄的籃球路走得並不平坦，曾經因壓力暫時放下籃球，也曾在生活中重新確認熱愛。 曹薰襄提供
曹薰襄的籃球路走得並不平坦，曾經因壓力暫時放下籃球，也曾在生活中重新確認熱愛。 曹薰襄提供

從南湖高中的「防守大鎖」，到臺藝大的主力球員，再到職業舞台重新接受角色定位，曹薰襄的籃球路走得並不平坦。曾經因壓力暫時放下籃球，也曾在生活中重新確認熱愛，如今加盟台啤永豐雲豹，他不急著向誰證明自己，而是選擇用更成熟的方式，為自己的職業生涯再衝一次。

面對老東家臺北台新戰神時，曹薰襄曾單節攻下10分，幫助球隊逆轉。外界或許解讀為「證明自己」，但他淡然表示：「我不需要特別向誰證明，因為我一直知道我自己是怎樣能力的人。」

雲豹誠意邀約打動曹薰襄　熟悉環境成轉隊關鍵

雲豹誠意邀約打動曹薰襄，熟悉環境成轉隊關鍵。 曹薰襄提供
雲豹誠意邀約打動曹薰襄，熟悉環境成轉隊關鍵。 曹薰襄提供

對曹薰襄而言，加盟台啤永豐雲豹，不僅是轉隊，更像是回到熟悉卻充滿新挑戰的環境。談及選擇雲豹的原因，他坦言「熟悉感」是關鍵。職業生涯首年他便效力於台啤體系，對球隊環境並不陌生，加上陣中不乏昔日戰友，這份安心感也促使他做出決定。

除了熟悉的環境，球團展現的誠意也讓他感受到重視。他提及執行長 Johnny 哥積極邀請，展現極大熱情；營運長顏行書在討論球隊未來方向時，也讓他感受到雲豹的歡迎與期待。

期待與高錦瑋並肩　學習職業態度

來到雲豹後，曹薰襄最期待的，不只是與熟悉隊友再度並肩作戰，能與高錦瑋同隊打拼。他表示，過去與王皓吉、黃鎮、丁冠皓等人皆有交手或配合經驗，因此適應上更快；而高錦瑋無論場上能力、場下自律與訓練態度，都值得他學習。對曹薰襄來說，加盟雲豹不單是爭取上場時間，更是從隊友身上汲取養分，讓自己在職業舞台上更趨成熟。

年輕正向的團隊文化　讓他印象深刻

雲豹隊年輕正向的團隊文化，讓曹薰襄印象深刻。 曹薰襄提供
雲豹隊年輕正向的團隊文化，讓曹薰襄印象深刻。 曹薰襄提供

真正加入雲豹後，曹薰襄很快感受到這支球隊與過往環境的不同。最明顯的是，團隊氣氛年輕、正向，即使面對輸球或突發狀況，也不容易被低潮拖垮。

曹薰襄表示，雲豹球員普遍能以積極態度面對困難，最珍貴之處在於大家願意共同溝通、解決問題，而不是推卸責任。隊中雖有學長帶領學弟，卻不是傳統嚴格的學長學弟制，無論資歷、年紀或上場時間多寡，大家都能在同一個平台上討論比賽。

他認為：「球隊的氛圍就是大家都在同一個平台上，不管你今天打多打少，目標都是幫助球隊贏球。」即使上場時間有限的球員，也會在場邊觀察細節，主動提醒隊友。曹薰襄表示，這樣的文化並非每支球隊都有，但在雲豹，卻是自然而然的存在。

從南湖防守大鎖到臺藝主力　角色轉換成為養分

曹薰襄在臺藝大教練團給予他極大信心與容錯空間，讓他有機會慢慢嘗試不同角色。 曹薰襄提供
曹薰襄在臺藝大教練團給予他極大信心與容錯空間，讓他有機會慢慢嘗試不同角色。 曹薰襄提供

曹薰襄在南湖高中以防守見長，打出「防守大鎖」的印象；進入臺藝大後，他的角色逐漸轉變，從防守型球員成為球隊主力。

曹薰襄坦言，剛到臺藝時，並未預料自己會成為如此重要的球員。更大的挑戰是，在此之前他已有兩年未接受完整、規律的籃球訓練，因此一開始也擔心自己能否跟上球隊強度。他回憶：「剛到臺藝其實蠻擔心自己會跟不上。」

所幸臺藝教練團給予他極大信心與容錯空間，讓他有機會慢慢嘗試不同角色。他並非第一年就立刻嶄露頭角，而是在第二、三年逐漸成長，最終成為教練期待中的模樣。

進入職業後　學會接受團隊需要

曹薰襄認為，職業球員最重要的是接受角色，並將當下位置做到最好。 曹薰襄提供
曹薰襄認為，職業球員最重要的是接受角色，並將當下位置做到最好。 曹薰襄提供

從大學進入職業後，曹薰襄很快感受到兩者差異。過去在臺藝，他擁有較多球權與發揮空間；但到了職業舞台，每支球隊都有不同的人員配置、戰術需求與角色定位，球員必須重新找到自己的位置。

他記得，臺藝教練曾提醒他，職業隊不會像大學一樣有那麼大的容錯率，也不會有那麼多球權給他。曹薰襄坦言，自己目前在職業球隊中的位置，與大學時期確實存在落差，但這也是球員必須接受的現實。

對他來說，重點不在於執著自己想扮演什麼角色，而是理解球隊當下需要什麼。他以生活化的比喻形容：「如果公司今天缺的是掃廁所的人，你來面試卻說你想當主管，那可能就不符合團隊現在的需求。」

因此，曹薰襄認為，職業球員最重要的是接受角色，並將當下位置做到最好。無論是防守、跑位、拉開空間，或在有限時間內把握機會，只要是團隊需要的事，他都會盡力完成。

曾經放下籃球　才真正明白熱愛

重新回到籃球後，曹薰襄不再像高中時期那樣被得失心綁住，而是更珍惜每一次訓練和比賽。 曹薰襄提供
重新回到籃球後，曹薰襄不再像高中時期那樣被得失心綁住，而是更珍惜每一次訓練和比賽。 曹薰襄提供

曹薰襄的籃球路並非一路順遂。高中畢業時，他對籃球的熱情一度不如以往。並非不喜歡，而是太想把籃球打好，反而讓這份熱愛變成沉重壓力。他坦言：「我很喜歡籃球，但它給我的心靈壓力太大。因為我既然要打，就會想要把它打好，真的把它打好。」

加上當時曾受傷，高中畢業後也沒有大學球隊延攬，讓曹薰襄開始重新思考自己與籃球的關係。他一度認為，也許自己還沒有厲害到能靠這條路走下去，因此選擇進入一般大學就讀，暫時離開正規籃球訓練。

離開不是放棄　曹薰襄在兩年空白裡找回籃球

那兩年，他在北商讀書也像一般大學生一樣打工，曾在餐飲業、咖啡廳工作，認識不同領域的人。離開球場的時間，讓他看見籃球以外的世界，也學會用更成熟的角度理解人生。曹薰襄認為：「當你真的把某些你很看重的事情，適時地放下一段時間，你才會發現你真的很喜歡它。」

重新回到籃球後，曹薰襄不再像高中時期那樣被得失心綁住，而是更珍惜每一次訓練和比賽，也更享受與強者競爭的過程。對他而言，那段暫時離開的日子，反而讓他重新確認自己的熱愛。他說：「我把它放下，才真正得到它。」

人生能打球的時間不多　想為自己衝一次

曹薰襄繼續在職業舞台尋找自己的位置。 曹薰襄提供
曹薰襄繼續在職業舞台尋找自己的位置。 曹薰襄提供

曹薰襄表示，在北商期間球隊打進甲一，也讓他重新看見自己與籃球之間的可能。他認為，人生真正能夠全心投入打球的時間並不長。「人生真的能打球的時間不多。但打球可能就只有現在。」也因為這樣的念頭，他決定再給自己一次機會。不管結果成功或失敗，至少不要留下遺憾。

他堅定地說：「我需要為自己的人生去衝一次看看，不管成功或失敗也沒關係。」如今來到台啤永豐雲豹，曹薰襄帶著曾經離開球場、又重新回到球場的生命經驗，也帶著對角色的理解與對團隊的尊重，繼續在職業舞台尋找自己的位置。

（全文由作者授權提供）

籃球

相關新聞

TPBL／曾放下籃球才更懂熱愛 曹薰襄加盟雲豹為自己再衝一次

前職籃球員曹薰襄加盟台啤永豐雲豹，經歷過暫時放下籃球後，他重新確認了對這項運動的熱愛，並渴望在職業生涯中再創高峰。面對轉隊挑戰，曹薰襄強調不急於證明自己，而是更注重團隊協作與成長。

TPBL／高國豪有旅外意願 攻城獅：會拿出最大誠意

新竹御嵿攻城獅隊從去年TPBL「爐主」到本季以例行賽第3挺進季後賽，當家球星高國豪扮演重要角色，攻城獅總經理張樹人不諱言高國豪有旅外想法，球團也會拿出「最大誠意」，希望高國豪留在新竹。

TPBL／為高錦瑋拉票 顏行書：年度MVP無庸置疑

TPBL今天公布數據獎項，打下頭號種子的桃園台啤永豐雲豹隊洋將克羅馬完成得分王和抄截王二連霸，雲豹總經理顏行書今天在媒體感謝餐敘中不忘幫當家後衛高錦瑋「拉票」，直呼年度MVP人選不做他想，高錦瑋就是「

TPBL／總冠軍獎盃亮相 1.5克拉鑽石成亮點

2025-26賽季TPBL例行賽昨天正式落幕，聯盟今天公布本季數據類獎項得主、季後賽裁判名單，並首度揭曉象徵最高榮耀的全新冠軍獎盃，重達10公斤的獎盃底座還鑲嵌一顆1.5克拉鑽石，象徵冠軍的閃亮。

籃球／U19聯盟 莊德川31分助南投聯軍分組封王 完美的回程車票

福康文教基金會主辦的U19籃球聯盟3日進行U19特優甲組冠軍賽，南投聯軍Nantou Elite Stars掌握開局優勢，加上莊德川全場獨得31分，以61：45擊敗LY teams，替這半年來的舟車勞

PLG／首度先發就寫新猷 陳將双締造最年輕大三元紀錄

PLG衛冕軍桃園璞園領航猿今天碰新竹洋基工程一度落後，決勝節靠阿提諾和陳將双發揮逆轉比分，以101：90奪下主場10連勝，陳將双更以13分、10籃板、13助攻締造生涯首度「大三元」，也以23歲6個月又

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。