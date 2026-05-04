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TPBL／高國豪有旅外意願 攻城獅：會拿出最大誠意

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
高國豪。圖／TPBL提供
高國豪。圖／TPBL提供

新竹御嵿攻城獅隊從去年TPBL「爐主」到本季以例行賽第3挺進季後賽，當家球星高國豪扮演重要角色，攻城獅總經理張樹人不諱言高國豪有旅外想法，球團也會拿出「最大誠意」，希望高國豪留在新竹。

高國豪和攻城獅5年3500萬合約到本季走完，張樹人今天聯盟媒體餐敘透露，和高國豪已經聊過多次，「能留在新竹是很好的事情，他確實也有挑戰更高層級的想法，不管是日本大陸都有考量。我們球隊會拿出最大誠意，希望他可以留在新竹，他也會有人脈關係討論旅外的可能性。」

張樹人提到，攻城獅本季重返季後賽，高國豪是重點成員，「他的表現帶動球隊的成長和改變，他開始願意做起，就沒有其他球員會有藉口不願意做。以前他比較有自己打球的神來一筆，自己比較天真浪漫的打法，今年他完全收掉自己的想法，當他開始這樣做，全隊都會認真做教練想要的事情。」

身為攻城獅總經理，張樹人不忘幫高國豪拉票，他說：「不可諱言他今年在球場上的付出有目共睹，不管是私下付出訓練時間，或聽從教練安排專心打二號位，去執行戰術的程度，應該是這幾年來他最好的一年，希望他球場上有更多機會，有更多獎項。」

攻城獅季後賽首輪將碰夢想家隊，雙方在自家主場都有亮眼成績，兩方都認為首輪對決是場硬仗。

「一千多天沒有贏過夢想家主場，每戰都努力打，希望兩場客場可以贏到一場。」張樹人透露洋將帕塞獅小腿已經痊癒，可以完全健康打季後賽。

夢想家總經理韓駿鎧提到，上季季後賽開打前外援高柏鎧和霍爾曼受傷，今年有特別照顧洋將身體狀況，球隊整體上能健康迎接季後賽，儘管預測和攻城獅會打得「難分難解」，仍相信球隊能挺進總冠軍賽。

韓駿鎧大笑說，夢想家成軍9年還沒拿過冠軍，希望攻城獅和例行賽龍頭雲豹隊不要擋路，「我剛他們說，你們要什麼個人獎都給你們，給我冠軍就好了。」

攻城獅隊總經理張樹人受訪。圖／TPBL提供
攻城獅隊總經理張樹人受訪。圖／TPBL提供

日本 大陸 總經理 籃球

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