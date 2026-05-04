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TPBL／為高錦瑋拉票 顏行書：年度MVP無庸置疑

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
雲豹隊總經理顏行書受訪。圖／TPBL提供
雲豹隊總經理顏行書受訪。圖／TPBL提供

TPBL今天公布數據獎項，打下頭號種子的桃園台啤永豐雲豹隊洋將克羅馬完成得分王和抄截王二連霸，雲豹總經理顏行書今天在媒體感謝餐敘中不忘幫當家後衛高錦瑋「拉票」，直呼年度MVP人選不做他想，高錦瑋就是「無庸置疑」人選。

顏行書提到，雲豹本季能打下例行賽最佳成績，除了克羅馬穩定表現，本土高錦瑋和林信寬的主軸也維持，「本季保持的很穩定，洋將穩定，沒有更換，默契和契合度是個優勢，教練確實把整個球隊的凝聚力和穩定性維持得非常好。」

身為雲豹總經理，顏行書認為高錦瑋在競爭激烈的職業賽場已證明自己，本季身手肯定值得年度MVP，這點無庸置疑。

顏行書形容，在球隊第3個賽季的克羅馬很熟悉球隊狀況，且樂於溝通，對球隊有點像是本土球員，已經是球隊文化的一部分，甚至有點像半個助理教練，相信也是年度洋將的熱門人選。

雲豹首輪對手還沒出爐，但可確定都會是新北代表，顏行書透露明天會全隊一起在會議室看國王和特攻的季後挑戰賽，一起討論季後賽首輪的戰略。

顏行書不諱言比較看好特攻，但也提到國王「不可預期性大」，首輪會碰誰還難說，「我自己當球員、教練或GM（總經理），沒看過一個職業聯盟要打到最後一場才確定名次，代表進入季後賽，例行賽名次都不值得參考。」

桃園 林信寬 雲豹 籃球

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