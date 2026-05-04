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TPBL／總冠軍獎盃亮相 1.5克拉鑽石成亮點

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
TPBL揭曉本季冠軍獎盃。圖／TPBL提供
TPBL揭曉本季冠軍獎盃。圖／TPBL提供

2025-26賽季TPBL例行賽昨天正式落幕，聯盟今天公布本季數據類獎項得主、季後賽裁判名單，並首度揭曉象徵最高榮耀的全新冠軍獎盃，重達10公斤的獎盃底座還鑲嵌一顆1.5克拉鑽石，象徵冠軍的閃亮。

個人獎項部分，雲豹洋將克羅馬（Lasannah Kromah）以場均 24.2 分蟬聯得分王，同時以場均2.8次抄截再度拿下抄截王；籃板王由特攻洋將馬可（Marko Todorovic）以場均 13.1籃板拿下；助攻王由戰神後衛丁聖儒以場均7.7助攻領銜；阻攻王由夢想家的高柏鎧（Brandon Gilbeck）以場均2次阻攻成功衛冕。

為迎接強度更高的季後賽賽事，聯盟同步公布本季季後賽裁判名單。此次依據例行賽期間之吹判正確率、與球員溝通能力及臨場反應等多面向指標進行評估，最終遴選出15名裁判執法季後賽。

裁判名單分別是謝上謙、謝文偉、賴建豪、黃振峰、羅國銑、葉俊宏、林原佃、林建宏、何長仁、彭士軒、吳芳善、歐陽喻弦、莊智鈞、陳朝宏和宋明律。

聯盟表示，透過數據與實務表現並重的選拔機制，期望在季後賽關鍵時刻維持穩定且高品質的執法水準，確保比賽公平與流暢。

繼去年賽季首度合作獲得各界正面回響後，TPBL宣布和ALUXE亞立詩於本賽季再度攜手，由ALUXE工藝團隊延續操刀年度總冠軍獎盃製作，以珠寶品牌長年累積的工藝底蘊，為2025–26賽季的最高榮耀時刻做最完整的詮釋，最大亮點就是獎盃底座1.5克拉的鑽石。

高柏鎧完成阻攻王連霸。圖／TPBL提供
高柏鎧完成阻攻王連霸。圖／TPBL提供

克羅馬拿下抄截王。圖／TPBL提供
克羅馬拿下抄截王。圖／TPBL提供

特攻洋將馬可奪下籃板王。圖／TPBL提供
特攻洋將馬可奪下籃板王。圖／TPBL提供

丁聖儒獲得助攻王。圖／TPBL提供
丁聖儒獲得助攻王。圖／TPBL提供

克羅馬摘下得分王。圖／TPBL提供
克羅馬摘下得分王。圖／TPBL提供

丁聖儒 高柏鎧 籃球

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