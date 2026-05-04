籃球／U19聯盟 莊德川31分助南投聯軍分組封王 完美的回程車票

福康文教基金會主辦的U19籃球聯盟3日進行U19特優甲組冠軍賽，南投聯軍Nantou Elite Stars掌握開局優勢，加上莊德川全場獨得31分，以61：45擊敗LY teams，替這半年來的舟車勞頓留下一張完美的回程車票。

Nantou Elite Stars（以下簡稱南投聯軍）是由南投高商、水里商工等南投高校生組成的聯隊，平時在自己學校練球，假日到台北會合挑戰U19聯賽，例行賽取得2勝2敗，進入U19特優組的甲組季後賽（另有特優組季後賽），首戰先以84：44大敗東山高中，闖進今天的冠軍賽。

南投聯軍決賽開局就拉出19：2攻勢，當中莊德川各種花式「拆炸彈」得分令對手難以招架，加上團隊先天身高優勢一路領先。最後28.3秒，莊德川反手上籃後個人正式突破30分大關，全場31分、6籃板、4抄截，隊友張棓鈞「雙十」11分、10籃板，張峻銘10分、9籃板、5助攻。

「這是我今年最高得分，覺得很高興。」來自水里商工的莊德川賽後表示，「第四節有感覺到這是我們本季最後一場了，大家認識很久但都是不同學校，難得湊在一起打球，希望可以打得開心，享受比賽。」

本季每周多了U19聯賽磨練，莊德川自嘲是「鄉下人」逛大觀園，「在南投都是打戶外，很少機會能打室內木板場地，除了環境舒適，還有音樂、DJ，感覺很不一樣，也遇到很多不同的隊伍，打起來很有趣。」

國小因哥哥而接觸籃球，如今成為全家唯一堅持籃球路的校隊生，莊德川表示感謝家人的支持，尤其是母親長期的關心，「例如腳受傷怎麼樣的，她都很擔心我，在我想放棄的時候也鼓勵我堅持下去。」不過對於即將到來的母親節，他笑得靦腆：「太肉麻了，不知道怎麼說。」

同樣來自水里的張峻銘笑說，莊德川不僅有天賦，練球也相當認真，每天都會練3至4個小時。身為室友的兩人感情相當好，張峻銘賽後還虧：「沒得100分有點不理想，31分也不錯啦！」

南投聯軍教練賴永騰表示，這一趟「北伐之旅」獲益良多，「幾位比較主力的球員都有打出成績，除了數據，效率也很高，而且上周我們在南投縣有比賽，大家都辛苦了，最後一場留下完美的Ending。」

Nantou Elite Stars教練賴永騰奪冠後認為在U19聯盟獲益良多。圖／U19籃球聯盟提供