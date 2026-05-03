聽新聞
0:00 / 0:00

PLG／首度先發就寫新猷 陳將双締造最年輕大三元紀錄

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
陳將双（右）締造聯盟最年輕「大三元」紀錄。圖／領航猿提供
陳將双（右）締造聯盟最年輕「大三元」紀錄。圖／領航猿提供

PLG衛冕軍桃園璞園領航猿今天碰新竹洋基工程一度落後，決勝節靠阿提諾和陳將双發揮逆轉比分，以101：90奪下主場10連勝，陳將双更以13分、10籃板、13助攻締造生涯首度「大三元」，也以23歲6個月又6天成為PLG史上最年輕的「大三元」球員。

領航猿今天點點開花，登錄11人就有10人有得分，除陳將双「大三元」外帶6抄截，李家慷攻下全隊最高23分，阿提諾也有16分、8籃板，葛拉漢和伯朗各有15分和14分。

今天首度先發就繳出生涯第一次「大三元」，陳將双先感謝李家慷關鍵時刻挺身而出，自己締造特別紀錄也歸功隊友，「是因為團隊專注在防守、卡位，才能夠讓我能衝搶籃板，因此剛好有機會完成這樣的數據，更感謝教練給我上場時間。」

領航猿教練卡米諾斯提到，這周末兩場比賽白曜誠和關達祐接連受傷，對球隊十分不利，不過第四節團隊展現企圖心，防守更加穩定，加上單節6抄截，成為逆轉勝關鍵，「這樣的狀況也能讓我們盡早準備好心態面對季後賽。」

洋基工程以洋將柯麥隆26分、12籃板最佳，張傑瑋20分，柯瓦隆11分、15籃板，高偉綸的7分已是本土球員最高。

桃園 璞園 阿提諾 籃球

延伸閱讀

NBA／約柯奇大三元助威 金塊奇兵爆發主場擊退灰狼扳回一城

TPBL／去年亞軍成今年爐主 海神：從現在開始就是下一季

NBA／唐斯季後賽首度大三元退老鷹 尼克扳平系列賽

NBA／半場落後17分卻贏15分 馬刺瘋狂逆襲創史上首次紀錄

相關新聞

PLG／首度先發就寫新猷 陳將双締造最年輕大三元紀錄

PLG衛冕軍桃園璞園領航猿今天碰新竹洋基工程一度落後，決勝節靠阿提諾和陳將双發揮逆轉比分，以101：90奪下主場10連勝，陳將双更以13分、10籃板、13助攻締造生涯首度「大三元」，也以23歲6個月又

TPBL／國王冠軍班底奧帝退役 NBA球星湯普森驚喜獻祝福

2009年被NBA活塞隊選中，開啟奧帝的職業生涯，今天他的選手旅程在新北體育館劃下句點，除家人特別從美國飛來見證，前隊友林書豪、曼尼高、森尼也都透過影片獻上祝福，現役NBA獨行俠射手湯普森（Klay

TPBL／國王挑戰連霸限劣勢 教頭盼這兩人谷底反彈

TPBL衛冕軍新北國王今天碰新北特攻，形同季後挑戰賽「前哨戰」的關鍵戰幾乎一路落後，最終以87：111吞敗，在季後挑戰賽陷入0勝1敗劣勢，教練洪志善希望周二登場的挑戰賽林書緯和李愷諺能「谷底反彈」。

TPBL／新北內戰寫24分大勝 特攻退國王搶下挑戰賽優勢

新北國王和新北中信特攻隊今天例行賽壓軸戰上演「新北內戰」，季後挑戰賽前哨戰攸關率先取得1勝的優勢，結果特攻從開賽就打出18：4猛攻，全場最多領先到30分，最終以111：87搶下4連勝，以例行賽第4身份

SBL／裕隆找回外線手感 退黑鳶冠軍賽「聽牌」

尋求SBL連4冠的裕隆集團，今天頂住基隆黑鳶反撲，團隊第四節三分球9投5中穩住勝果，以81：68打下連勝，在5戰3勝的冠軍賽取得「聽牌」優勢，最快周六的第4戰就能迎接4連霸。

TPBL／去年亞軍成今年爐主 海神：從現在開始就是下一季

去年打進總冠軍賽的高雄全家海神職業籃球隊，今年受傷兵影響戰績吊車尾，今天例行賽最終戰作客新竹御嵿攻城獅隊又錯過決勝節超前機會，最終以99：102吞下6連敗結束賽季，不過隊長余純安強調「現在開始就是下一

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。