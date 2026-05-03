PLG／首度先發就寫新猷 陳將双締造最年輕大三元紀錄

PLG衛冕軍桃園璞園領航猿今天碰新竹洋基工程一度落後，決勝節靠阿提諾和陳將双發揮逆轉比分，以101：90奪下主場10連勝，陳將双更以13分、10籃板、13助攻締造生涯首度「大三元」，也以23歲6個月又6天成為PLG史上最年輕的「大三元」球員。

領航猿今天點點開花，登錄11人就有10人有得分，除陳將双「大三元」外帶6抄截，李家慷攻下全隊最高23分，阿提諾也有16分、8籃板，葛拉漢和伯朗各有15分和14分。

今天首度先發就繳出生涯第一次「大三元」，陳將双先感謝李家慷關鍵時刻挺身而出，自己締造特別紀錄也歸功隊友，「是因為團隊專注在防守、卡位，才能夠讓我能衝搶籃板，因此剛好有機會完成這樣的數據，更感謝教練給我上場時間。」

領航猿教練卡米諾斯提到，這周末兩場比賽白曜誠和關達祐接連受傷，對球隊十分不利，不過第四節團隊展現企圖心，防守更加穩定，加上單節6抄截，成為逆轉勝關鍵，「這樣的狀況也能讓我們盡早準備好心態面對季後賽。」

洋基工程以洋將柯麥隆26分、12籃板最佳，張傑瑋20分，柯瓦隆11分、15籃板，高偉綸的7分已是本土球員最高。