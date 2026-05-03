TPBL／國王冠軍班底奧帝退役 NBA球星湯普森驚喜獻祝福

2009年被NBA活塞隊選中，開啟奧帝的職業生涯，今天他的選手旅程在新北體育館劃下句點，除家人特別從美國飛來見證，前隊友林書豪、曼尼高、森尼也都透過影片獻上祝福，現役NBA獨行俠射手湯普森（Klay Thompson）更驚喜現身影片中，成為壓軸祝福奧帝開啟人生新旅程的嘉賓。

奧帝透露，爸爸和湯普森父親曾在NBA賽場交手，雙方母親都認識，自己和湯普森家族熟稔，湯普森的大哥是自己最好的朋友之一，和湯普森也從小認識，「他是很棒的人。」

成為台灣職籃首位有退役儀式的洋將，37歲的奧帝賽後記者會幽默說，這代表自己「老了」，但非常感恩，「很難想像這一天，國王球團很照顧球員，很開心在這退休。」他退休儀式致詞時也提到，從3歲就愛上籃球，感謝國王在自己背傷後仍改與機會，改變了自身籃球生涯。

參與國王PLG首冠及上季TPBL冠軍的奧帝透露，打完兩冠後身體告訴自己該是退休時刻，很滿意自己的職業生涯，接續會休息一下，多和家人相處、多打一些高爾夫球，也會繼續看籃球比賽，希望明年回台灣時能現場看國王打總冠軍賽。

今天雖舉辦退休儀式，奧帝的球員生涯還沒完全結束，休息一天後就要迎接周二登場的季後挑戰賽，尋求TPBL季後賽4強資格。

國王今天以87：111慘敗給新北特攻，錯過例行賽第4名機會，3戰2勝的季後挑戰賽先陷入1敗劣勢，不過奧帝強調逆轉系列賽不是不可能，接續會看影片調整，修正錯誤也保持信念，「我們會專注在下一場，一場一場來。」