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TPBL／國王挑戰連霸限劣勢 教頭盼這兩人谷底反彈

聯合報／ 記者曾思儒／新北即時報導
國王輸掉例行賽最終戰，季後挑戰賽陷入劣勢。圖／TPBL提供
國王輸掉例行賽最終戰，季後挑戰賽陷入劣勢。圖／TPBL提供

TPBL衛冕軍新北國王今天碰新北特攻，形同季後挑戰賽「前哨戰」的關鍵戰幾乎一路落後，最終以87：111吞敗，在季後挑戰賽陷入0勝1敗劣勢，教練洪志善希望周二登場的挑戰賽林書緯和李愷諺能「谷底反彈」。

國王上季在林書豪領軍下奪下TPBL元年總冠軍，今年歷經陣容改變、季中換帥等風波，今天例行賽最終戰和特攻爭奪例行賽第4席位，但首節就陷入落後，最多差距達到30分，無緣在季後挑戰賽取得1勝的對戰優勢。

季中接下總教練兵符的洪志善提到，今天沒把握住幾個空檔，打得較猶豫，防守也沒按到賽前制定的原則，「被攻了兩球就整個亂掉。」

季後挑戰賽採3戰2勝制，取得第4種子的特攻先握有1勝優勢，洪志善強調周二登場的挑戰賽「盡力而為」，同時點名兩位有經驗的球員林書緯和李愷諺，「這兩個都是比較有經驗的球員，期待他們谷底反彈。」

林書緯今天上場30分鐘，9投僅1中拿2分，另有6助攻；李愷諺上場32分鐘，6投2中拿8分、4籃板但也出現4失誤。

本季加入國王的林彥廷，今天帶傷替補攻下8分，他認為今天防守執行力不夠堅決，不過周二登場的挑戰賽仍會盡力表現，希望挺進下一輪。

林彥廷 新北 TPBL 籃球

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