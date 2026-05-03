TPBL／新北內戰寫24分大勝 特攻退國王搶下挑戰賽優勢

新北國王和新北中信特攻隊今天例行賽壓軸戰上演「新北內戰」，季後挑戰賽前哨戰攸關率先取得1勝的優勢，結果特攻從開賽就打出18：4猛攻，全場最多領先到30分，最終以111：87搶下4連勝，以例行賽第4身份迎接季後挑戰賽。

TPBL例行賽前3名隊伍直接晉級季後賽，第4和第5的隊伍要透過3戰2勝的挑戰賽爭奪出線機會，四強賽採5戰3勝制，總冠軍賽則是採7戰4勝制。

賽前戰績相同的兩支新北勁旅，今天獲勝就能取得挑戰賽先拿1勝的「聽牌」優勢，特攻開賽就延續連勝氣勢，前6分鐘就打出18：4強攻，不過前4投俱中的「黑豹」阿巴西2分40秒就領到第3犯，讓國王一度追進到23：26，不過特攻在簡廷兆節末連拿5分發揮下，仍帶著31：23領先進去第二節。

特攻洋將馬可第二節獨拿11分，帶動全隊24：15的單節攻勢，半場領先擴大到55：38；第三節2分20秒馬可雖在犯規後又被吹技術犯規，直接累積6犯離場，不過特攻領先仍持續拉大，第四節還有內馬單節12分發揮，助隊以24分差距拿下例行賽最終戰。

關鍵戰特攻有6人得分兩位數，阿巴西23分、飛克19分、內馬和馬可各有16分和15分，林韋翰11分、8助攻，簡廷兆10分；國王以洋將飛米27分最高，沃許本17分、13籃板，熊祥泰三分球6投4中過攻下14分。