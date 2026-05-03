聽新聞
0:00 / 0:00
SBL／裕隆找回外線手感 退黑鳶冠軍賽「聽牌」
尋求SBL連4冠的裕隆集團，今天頂住基隆黑鳶反撲，團隊第四節三分球9投5中穩住勝果，以81：68打下連勝，在5戰3勝的冠軍賽取得「聽牌」優勢，最快周六的第4戰就能迎接4連霸。
裕隆第一節就火力全開，其中完成年度MVP連霸的藍少甫，首節就有三分球4投3中拿下11分演出，助隊打出27：10的開節攻勢，黑鳶雖有洋將路易士讀秒階段補灌得手，首節三分球9投僅2中下陷入12：27落後。
第二節黑鳶打出14：3的反擊攻勢，差距縮小到26：30，裕隆靠東方譯慷外線配網止血，加上節末黑鳶林孟學右腳踝「翻船」，2分45秒時離場，布蘭登灌籃後裕隆37：28領先，半場打完也握有42：32優勢。
黑鳶下半場開啟反撲攻勢，第四節一度追到一球差，但林明毅、布蘭登漢、藍少甫和王翊帆接連命中三分彈，裕隆領先又回兩位數領先，最終就以81：68迎接2連勝，離連霸只差一步之遙。
裕隆今天團隊三分球36投15中，布蘭登攻下5記三分球在內的27分、17籃板，藍少甫三分球5投4中攻下16分，東方譯慷也貢獻3記外線在內的13分；林明毅全場10分有7分集中在決勝節，單節外線3投2中的他說：「黑鳶是很有經驗的球隊，我們靠拚勁，外線盡量分享球，第一場分享球、輪轉太少，今天大家都打得很穩定，開心贏球。」他提到前兩場大家太緊繃，外線把握度沒那麼好，這場有調整，展現平常訓練的成果，接續會好好調整體能和恢復身體，希望周六第4戰就能成功「關門」。
黑鳶以王振原19分最佳，胡凱翔14分，洋將路易士12分、14籃板。
《獅王背後的故事》
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。