TPBL／去年亞軍成今年爐主 海神：從現在開始就是下一季

去年打進總冠軍賽的高雄全家海神職業籃球隊，今年受傷兵影響戰績吊車尾，今天例行賽最終戰作客新竹御嵿攻城獅隊又錯過決勝節超前機會，最終以99：102吞下6連敗結束賽季，不過隊長余純安強調「現在開始就是下一季」，今年賽季對球隊也是很好學習。

海神今天半場最多陷入16分落後，兩節打完也以42：55居劣勢，不過菜鳥廖偉皓第三節挺身，三分球3投3中貢獻11分，末節艾德、余純安、施晉堯輪流外線開火，一波13：2攻勢一度超前3分，但攻城獅先靠盧冠軒投進追平外線，洋將馬力和德魯再聯手打出8：2攻勢，最終仍以102：99守護主場，例行賽尾聲拉出4連勝，確定以第3種子身分迎接季後賽。

海神賽季告終，代理總教練朱永弘仍肯定團隊表現，他表示能打到最後一節呈現拉鋸，代表這場團隊執行做得不錯，特別是隨著比賽進行，球員場上的應變能力與適應力的成長有目共睹。

蘇文儒今天攻下全隊最高22分，洋將艾德15分、15籃板，菜鳥廖偉皓13分，克力斯和余純安12分，施晉堯11分；攻城獅以德魯24分、9籃板、11助攻最佳，馬力19分、12籃板，蔡宸綱17分、7籃板。

因腦震盪、眉骨受傷休兵近1個月的余純安，今天繳出5成三分球命中率，他指出休息過後要為下季做準備，「從現在開始就是下一季。相信對許多年輕球員而言，這季並不容易，特別是在球隊狀態不佳之際，如何維持好表現是重要課題。大家好好休息一陣子，現在開始就是下一季。」