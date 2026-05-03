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WSBL／國泰續寫空前霸業 洋將謝爾比奪FMVP

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
國泰人壽女籃隊(圖)最終在WSBL決賽擊敗電信再度封后。 中華籃協提供
國泰人壽女籃隊(圖)最終在WSBL決賽擊敗電信再度封后。 中華籃協提供

第21季WSBL冠軍戰雖出現不同爭冠組合，最終奪冠的隊伍仍是衛冕軍國泰人壽隊，今天冠軍戰第3戰更是首節就奠定勝基，一路領先下以69：44擊敗中華電信隊，在5戰3勝制的冠軍賽完成3戰「橫掃」，迎接包含社甲時期的33連霸。

除第5季退出WSBL，國泰連同社甲，34年來奪下33冠，只要參賽奪冠率就是完美的百分之百，率隊的總教練「Bear」鄭慧芸特別感謝公司提供的資源，以及團隊給的信任，「加上我有非常盡心盡力肯承擔責任的球員們，大家一起扛這個壓力，不是只有我。感謝大家把球賽呈現出來給球迷，這是一年辛苦下來想呈現的成果。」

面對暌違7年再闖冠軍賽的中華電信，國泰首節就取得24：13領先，第二節雖只有11分進帳，但電信單節也只有7分入袋，讓國泰領先擴大到35：20。下半場羅蘋、黃鈴娟外線開火，讓國泰持續維持優勢，最終就以25分差距迎接從第6季至今的16連霸。

國泰洋將謝爾比（Shelby Cheslek ）今天斬獲18分、13籃板，獲得總冠軍賽MVP，她笑說很開心這個賽季能到台灣、加入國泰，非常喜歡隊友和台灣美食們，「也很開心我的媽媽從美國飛來，可以到場見證。」

羅蘋今天攻下11分、黃鈴娟10分；電信只有洋將奧許莉（Brown Oshlynn Sharee）17分得分達到兩位數。

國泰 WSBL 籃球

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