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PLG／領航猿主場移師新竹 李家慷19分將獵鷹打落至第3名

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
李家慷拿下全隊最高的19分。圖／PLG提供
李家慷拿下全隊最高的19分。圖／PLG提供

桃園璞園領航猿的「主場巡迴」之旅今天移師新竹市立體育館，雖然當家球星「夜王」盧峻翔因傷缺陣，但領航猿展現強大的團隊深度，在李家慷挺身而出全場進帳19分，帶領團隊6人得分上雙下，最終以105：95擊敗台鋼獵鷹，也讓獵鷹爭奪例行賽第2名的路途更顯艱辛。

領航猿近期受主場桃園巨蛋整修影響，接連在不同場館「暫借」主場，今天在新竹面對急需勝場提振士氣的獵鷹，領航猿展現極佳的執行力，全場僅發生7次失誤，首節領航猿靠著葛拉漢與阿提諾在禁區的威脅性，配合李家慷穩定的外線輸出，上半場打完取得53：48領先。

下半場獵鷹發起反撲，雙洋將飛鬥士、翟蒙與谷毛唯嘉聯手出擊，幾度將比分逼近。然而領航猿在決勝節展現韌性，李家慷與伯朗關鍵時刻連飆三分彈，再度拉開安全距離，最終順利在新竹主場取勝。

除了李家慷外，領航猿替補席也有亮眼演出，關達祐上場貢獻16分，陳將双此役也找回準星，攻下平個人單場最高紀錄的15分，為球隊板凳注入關鍵火力。獵鷹此役吞敗後，戰績來到10勝12敗，在爭取例行賽第二名的保衛戰中，落後給富邦勇士0.5場勝差。

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