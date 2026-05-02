TPBL／蘇士軒、杰倫聯手逆轉雲豹 國王保住爭第4名一線生機

面對季後挑戰賽卡位戰關鍵戰，新北國王今天在主場展現強大韌性，儘管第三節一度陷入11分落後，但在洋將杰倫狂飆33分「大三元」，以及本土前鋒蘇士軒砍下職業生涯新高19分的帶領下，國王以97：94氣走例行賽龍頭桃園台啤永豐雲豹，成功將季後賽第四名爭奪戰懸念留到例行賽最後一天。

國王此役若吞敗，將確定以第五名作收，並失去季後賽挑戰賽「先拿一勝」優勢。首節國王由杰倫開火取得微幅領先，但次節雲豹展現深度，麥卡洛領軍多點開花，半場反以51：45超前。易籃後雲豹攻勢更盛，一度取得60：49領先，眼看比賽就要定調。

關鍵時刻，國王靠著沃許本與杰倫聯手發動17：1反擊逆轉局勢，末節本土前鋒蘇士軒再度跳出，多次關鍵上籃穩定軍心，加上杰倫在末段投進三分冷箭鎖定勝局，最終國王驚險守住勝果。

國王杰倫全場繳出33分、12籃板、10助攻的「大三元」，是逆轉的首功之臣，蘇士軒則貢獻19分、6籃板、3抄截，成為此戰本土亮點；雲豹則以米勒（Malcolm Miller）24分、5阻攻表現最佳。

國王贏球後，明日將在主場與特攻展開「新北內戰」，這場例行賽最終戰將直接決定誰能搶下第四名席次，爭取挑戰賽的領先優勢。