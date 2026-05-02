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籃球／布蘭登40分退黑鳶助裕隆扳回一城 國泰2連勝封后聽牌

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
裕隆布蘭登攻下40分幫助球隊在冠軍賽扳平戰局。圖／中華籃協提供
裕隆布蘭登攻下40分幫助球隊在冠軍賽扳平戰局。圖／中華籃協提供

SBL總冠軍賽第二戰今天在新北市板橋體育館舉行，首場比賽輸球的衛冕軍裕隆，今天靠著洋將布蘭登拿下40分外帶26籃板，以73：70擊敗凱撒基隆黑鳶扳回一城，系列賽戰成1：1平手。

將挑戰4連霸的裕隆，在冠軍賽首戰首節出現進攻熄火單節僅拿4分的表現，儘管在下半場一度逆轉戰局，但最終仍是以9分差不敵黑鳶，讓黑鳶奪下隊史在冠軍賽的首勝。

而今天的第二戰，兩隊在上半場依舊打出激烈拉鋸戰，其中裕隆洋將布蘭登上半場就火力全開轟下16分，但黑鳶也靠著多點開花的攻勢，在上半場打完僅以1分落後。

第三節裕隆在防守端發力，讓黑鳶單節僅有10分進帳，一度將領先優勢擴大到雙位數，不過末節裕隆在找回進攻手感後又展開反撲，尤其是周儀翔一人單節進帳10分，在比賽最後階段助隊追到僅剩5分差，但關鍵時刻布蘭登補籃命中，幫助裕隆奠定勝基，最終以3分差距扳平戰局，冠軍賽回到1：1平手。

至於WSBL總冠軍賽第二戰，首戰以14分差距取勝的霸主國泰，今天靠著4人得分上雙，其中蕭豫玟進帳11分、14籃板下，以69：52輕取中華電信，冠軍賽以2：0聽牌。

國泰 裕隆 籃球

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