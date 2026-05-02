TPBL／蘇士軒19分國王扳倒雲豹 續拚季後賽名次

TPBL新北國王今天在主場迎戰聯盟龍頭的桃園台啤永豐雲豹，靠著洋將杰倫33分，加上本土前鋒蘇士軒拿下本季新高的19分，終場就以97比94險勝雲豹，持續為季後賽席次努力。

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）季後賽規則包含「季後挑戰賽」與「季後賽」2個階段，例行賽前3名直接晉級，第4、5名進行3戰2勝制挑戰賽（第4名保有1勝），爭奪最終名額。

TPBL例行賽本週結束，今天賽前國王暫居第5，落後第4的中信特攻有0.5場勝差，今天獲勝後，雙方戰績追平，明天例行賽最終日，國王和特攻將正面交鋒，決定例行賽第4屬誰。

國王今天對上雲豹，首節打完還以19比18領先，不過半場結束，反倒以45比51落後；易籃再戰，國王吹起反攻號角，第3節單節比對手多8分，關鍵第4節雖互有拉鋸，但國王仍幸運收下勝利。

蘇士軒全場拿下19分創本季個人新高，外帶6籃板、3助攻、3抄截表現相當全面；賽後他接受轉播單位訪問時表示，今年上場時間不是那麼固定，不過這個週末的2場比賽對球隊來說非常重要，只要輸球就會是第5。

他表示，如果能順利闖進季後賽，「那我們首輪對手就會是雲豹，所以教練賽前就叫我們當作季後賽來打，提前做好準備。」

今天另一場賽事，已經篤定例行賽第3的新竹御嵿攻城獅，靠著劉丞勳拿下21分帶領下，以96比73輕取本季最終戰的台北台新戰神。