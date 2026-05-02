TPBL／新人王熱門劉丞勳再砍21分輕取戰神 助攻城獅3連勝

TPBL例行賽將在明天落幕，在季後賽與季後挑戰賽席次都已經確認的情況下，今天新竹御嵿攻城獅隊與台北台新戰神隊也都展開練兵，其中前一場比賽才攻下生涯新高22分的攻城獅狀元郎劉丞勳，今天上場21分鐘又再度拿下21分，幫助攻城獅以96：73輕取戰神，收下3連勝。

攻城獅在前一場比賽擊敗國王隊後，確定搶下例行賽第3名，直接晉級到季後賽，至於國王與特攻隊則將落入季後挑戰賽，在賽季最後2場比賽已經無關排名的情況下，今天攻城獅在主場迎戰已遭淘汰的戰神，兩隊也都讓年輕球員上場練兵。

其中近況火熱的狀元郎劉丞勳也延續前一場比賽的好表現，在首節就以6投5中的高效率表現拿下14分，帶領攻城獅開賽就建立領先優勢，至於戰神今天也讓年輕球員登場磨練，包括謝銘駿、魏芃禾等人出賽時間都在20分鐘以上，不過在團隊狀況明顯不如攻城獅的情況下，最終攻城獅仍是以23分差距輕鬆取勝，拉出一波3連勝，戰神則是苦吞4連敗，本賽季以11勝25敗排名倒數第2名作收。

攻城獅今天以劉丞勳攻下21分表現最佳，也是他連續兩場比賽得在20分以上，幾乎是宣告將新人王收入囊中，至於戰神則以黃聰翰砍進5記三分球拿下15分最佳。