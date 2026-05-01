世界盃男籃／FIBA正式公告 中華男籃客場出戰大陸確定在南韓開打

2027世界盃男籃亞太區資格賽，中華隊在前4戰打完拿下1勝3敗後，7月將與南韓和中國大陸進行最後兩場客場賽事，中華籃協也在今天發出聲明，針對中華隊與大陸男籃的客場之戰，確定將於7月6日在南韓高陽市高陽體育館舉行，粉碎日前大陸男籃想將主場賽事搬回到國內舉行的傳聞。

2027世界盃男籃亞太區資格賽，我國今年與日本、南韓、大陸分在同組，將取分組前3名晉級到第二輪賽事，其中中華隊在前4場賽事中，僅在主場擊敗南韓，目前以1勝3敗排名在分組墊底，想要躋身前3名，最後兩場客場賽事將非贏不可。

其中中華男籃與大陸隊在3月份交手時，FIBA以地緣政治背景為由，將賽事移師到第三地的菲律賓開打，該場比賽由中華隊擔任主隊，最終以7分差距不敵大陸，雙方將於7月6日再度交手，不過日前卻傳出大陸有意爭取該場賽事回到國內主場舉行的傳聞，讓中華籃協一度出面闢謠。

而今天中華籃協也發出聲明指出，2027年世界盃籃球亞洲區資格賽首輪第3階段7月6日對戰大陸之比賽，為大陸隊之主場，FIBA官網公告，比賽將於7月6日下午兩點於韓國高陽市高陽體育館（Goyang Gymnasium）舉行。

中華籃協也強調，將繼續與FIBA保持密切溝通，注意並預防任何可能損及我方利益或不公平之處，據理力爭，積極爭取各項權益。