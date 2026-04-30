SBL／胡凱翔21分、周儀翔雙十 黑鳶冠軍賽首秀就扳倒衛冕軍裕隆

第23屆SBL與第21屆WSBL冠軍系列賽今天在新北市板橋體育館點燃戰火，其中SBL由挑戰4連霸的裕隆集團出戰新軍凱撒基隆黑鳶，裕隆在首節僅攻下4分的情況下，儘管第四節一度逆轉戰局，但黑鳶靠著周儀翔、胡凱翔、朱億宗接連投進三分球，最終以75：66拔得系列賽頭籌。

本季才成軍的黑鳶，靠著不少前職籃好手助拳，以例行賽第三名晉級到季後賽，並在季後賽首輪面對排名第2名的台銀，以2：1晉級到冠軍賽，並與同樣以2：1擊敗台啤的衛冕軍裕隆交鋒。

將挑戰4連霸的裕隆，在冠軍賽首戰卻陷入苦戰，比賽首節本土球員完全找不到籃框，團隊單節僅拿下4分，且全是由洋將布蘭登所拿下，反觀黑鳶在首節就展現多點開花的攻勢，包括周儀翔、胡凱翔與洋將路易士都有單節5分以上的表現，幫助黑鳶在首節打完取得19：4領先。

但接下來三節裕隆急起直追，在第三節末段吳岱豪、林明毅連續命中三分球，幫助裕隆第三節打完後追到僅剩6分差距，第四節開打後布蘭登連續投進兩記三分球，讓雙方在比賽最後5分半鐘回到平手局面。

第四節最後4分鐘林明毅投進三分球，裕隆取得本場比賽首度領先，但兩隊接下來也展開三分球大戰，布蘭登投進個人單節第三顆三分球，但黑鳶胡凱翔、周儀翔、朱億宗也連續投進三分冷箭，助黑鳶取得5分領先，反觀裕隆在比賽最後階段卻率先熄火，讓黑鳶以9分差距搶下隊史冠軍賽首勝，並在5戰3勝系列賽取得1：0領先。

黑鳶今天以胡凱翔攻下21分最佳，周儀翔則有13分、13籃板、5助攻，路易士18分、17籃板，朱億宗12分，裕隆則以布蘭登30分、18籃板、6助攻、5阻攻最佳，高承恩、林明毅皆拿下11分。

至於WSBL冠軍賽首戰，霸主國泰女籃在團隊共計4人得分上雙下，最終以66：52擊敗中華電信，搶下冠軍賽首戰勝利。

國泰女籃(白衣)在冠軍首戰擊敗中華電信。 中華籃協提供