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TPBL／夢想家拚季後賽 聯手義大利運動精品

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
夢想家隊宣布和義大利運動精品Emporio Armani EA7達成合作協議。圖／夢想家隊提供
夢想家隊宣布和義大利運動精品Emporio Armani EA7達成合作協議。圖／夢想家隊提供

福爾摩沙夢想家隊今天宣布，正式與台灣代理商奧西尼旗下代理義大利運動精品Emporio Armani EA7達成合作協議，雙方將於季後賽期間雙方攜手打造品牌主題周。

夢想家表示，此次合作不僅是EA7在亞洲職籃球隊的首度跨界結盟，更象徵夢想家本季展現的團隊韌性與執行力獲得國際頂尖品牌的高度青睞。

EA7創立於2004年，作為Emporio Armani的運動支線，EA7標誌由「EA」（Emporio Armani 縮寫）與數字「7」組成，其中「7」也代表7種運動，包含籃球、網球、高爾夫、水上運動、登山、戶外和健身，象徵卓越、活力與競爭。

EA7長年深耕國際體育， 除了自2012年起及為義大利奧運與帕運代表隊官方合作品牌，也與義大利籃球甲級聯賽Olimpia Milano名門球隊為長期合作夥伴，展現與籃球之間的深厚連結。此次與夢想家攜手，旨在將其深厚的籃球基因延伸至亞洲籃壇。

亞曼尼（Giorgio Armani）曾表示，對運動情有獨鍾，「因其它體現了人的韌性、勇氣與意志，是個人尊嚴與團隊奉獻的完美結合。當智慧的自律與誠信的挑戰交織成一種習慣，這股力量便能點燃運動者內心最強大的能量。」

夢想家總經理韓駿鎧也表示，季後賽是戰力與細節執行的終極考驗，球員需具備高度專注力與自律精神，這與EA7強調的運動家精神不謀而合。雙方期盼透過此次合作，將這份追求卓越的能量傳遞給每一位球迷。

夢想家本季昂首挺進季後賽，並握有首輪主場優勢，季後賽門票將於5月1日早上10點開始預購。

義大利 籃球

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