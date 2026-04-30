PLG／烏克蘭籍柯瓦隆返國遇困難 解約後又重披洋基工程戰袍

PLG洋基工程隊今天宣布，與日前才剛解約的烏克蘭籍洋將柯瓦隆（Artem Kovalov）再度達成合作共識，柯瓦隆將投入後續賽事，持續與團隊並肩作戰。

洋基工程球團表示，考量目前國際情勢，柯瓦隆短期內返國不易，球隊在這段期間主動提供住宿及生活相關協助，使柯瓦隆能在台灣維持穩定生活與訓練節奏。在雙方溝通與審慎評估後，柯瓦隆表達願意在接下來的比賽中代表洋基工程出賽，持續在攻守兩端發揮影響力。

對於解約後又回鍋，柯瓦隆說：「很感謝洋基工程球團這段時間給我的支持與協助，讓我能夠在異地感受到安心與照顧。對我來說，能夠繼續和熟悉的隊友一起努力、一起完成這個旅程是很重要的事情。我會全力以赴，幫助球隊拿下更多勝利。」

洋基工程總經理錢韋成表示，球團除了重視場上的專業表現，也關心球員生活等各方面需求，希望提供更多層面的協助，幫助球員安心投入賽事。球團始終相信，團隊精神不僅展現在球場上，更建立在彼此理解、信任與支持之上。期待柯瓦隆能夠持續發揮個人優勢，為團隊挹注更多穩定能量。