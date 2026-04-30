快訊

川普喊伊朗石油快撐爆 伊朗議長打臉：3天沒事還把油價推上120美元

一直打嗝怎麼辦？打嗝的原因、飲食地雷、快速停止打嗝方法一次看

抓到了！高鐵無線電遭盜接釀3列車急煞 涉案男大生喊：不小心發送訊號

聽新聞
0:00 / 0:00

SBL／停權教練團場邊辱罵裁判 籃協將在冠軍賽加派保全進駐賽場

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
SBL與WSBL總冠軍系列賽將於今天在板橋體育館點燃戰火，籃協針對近日場邊叫囂人士做出回應。截圖自SBL官網
SBL與WSBL總冠軍系列賽將於今天在板橋體育館點燃戰火，籃協針對近日場邊叫囂人士做出回應。截圖自SBL官網

中華籃球協會在今天針對SBL賽事近日出現場邊人士叫囂、辱罵裁判情況作出聲明，指出該人士是正在處分停權的教練團成員之一，為維護SBL籃球比賽場上秩序與清淨之環境，是籃協將不容推脫之責任與義務，自即日起，於SBL總冠軍賽期間 ，協會將加派保全人員進駐賽場，加強保護執法裁判之人身安全，並維持球場公平之秩序。

籃協指出，場邊人士之脫序行為，如造成裁判心生畏懼，可能涉及刑法恐嚇相關刑責，協會將尊重受辱裁判之提告權利，支持其訴諸司法判斷，並提供相關影片、裁判報告書及證人之陳述供檢警參考之依據，以維持籃球界的清淨與公平之初衷。

籃協指出強調，SBL裁判皆為領有A級裁判證照 、執法經驗豐富之專業人士，為比賽之公平正義，不容外界任意懷疑污衊，本協會必定全力支持裁判，並與裁判站在同一陣線，打擊不法之行為。同時，如查出不良言行之場邊人士，若具有球隊職員或中華民國籃球協會會員之身分，必將儘速召開紀律委員會，依規定從嚴處分。

SBL與WSBL總冠軍系列賽將於今天在板橋體育館點燃戰火，SBL將由裕隆隊與成軍首季就進軍冠軍賽的基隆黑鳶隊交手，至於WSBL則將由國泰隊出戰中華電信隊。

SBL 籃球

延伸閱讀

世足賽／挑釁時掩嘴、不服裁判擅離場 FIFA世界盃紅牌新規

NBA／湖人新秀遭「吹布克T」裁判驅逐 詹皇直言：根本毫無道理

SBL／凱撒基隆黑鳶逆襲成功 進軍總冠軍賽 對決尋求4連霸裕隆

NBA／史馬特、肯納德辱罵裁判遭罰款 兩人損失6萬美元

相關新聞

SBL／停權教練團場邊辱罵裁判 籃協將在冠軍賽加派保全進駐賽場

中華籃球協會在今天針對SBL賽事近日出現場邊人士叫囂、辱罵裁判情況作出聲明，指出該人士是正在處分停權的教練團成員之一，為維護SBL籃球比賽場上秩序與清淨之環境，是籃協將不容推脫之責任與義務，自即日起，

TPBL／劉丞勳22分攻城獅輕取國王晉級季後賽 首輪對上宿敵夢想家

TPBL第三張季後賽門票今天進行卡位關鍵戰，排名第3名的新竹御嵿攻城獅在今天只要贏球，就能直接晉級季後賽的情況下，靠著狀元郎劉丞勳單場猛轟生涯新高22分，最終以98：78輕取新北國王，成為繼雲豹、夢想

籃球／HBL冠軍後衛潘彥銘將加入健行 盼未來挑戰職籃

幫助松山高中完成高中籃球聯賽HBL男子組2連霸後，隊長潘彥銘今天出席活動時透露，將加入大專籃球聯賽UBA強權健行科大，持...

籃球／我有我的 YOUNG！ 國小聯賽全國決賽5月8日燃戰火

為推動基層籃球運動發展，厚植國內籃球基層實力與培養籃球人才，運動部全民運動署主辦「114學年度國民小學籃球聯賽」，提供國小學生競賽舞台，歷經各縣市預賽選拔，共有132隊，2187位小選手參加全國決賽。

SBL／凱撒基隆黑鳶逆襲成功 進軍總冠軍賽 對決尋求4連霸裕隆

基隆市政府今天表示，凱撒基隆黑鳶籃球隊成軍首年就展現極佳的抗壓性與競爭力，參加超級籃球聯賽（SBL）季後賽，從首場失利到成功逆襲，預計30日起和裕隆集團進行5戰3勝制總冠軍賽。

TPBL／助雲豹例行賽封王 迪亞洛獲單周最佳球員

桃園台啤永豐雲豹隊上周回到桃園巨蛋，於主場迎戰高雄全家海神與福爾摩沙夢想家隊，迪亞洛以穩定且具統治力的表現，場均繳出27分、14.5籃板、2.5助攻，效率值高達37.5，幫助球隊收下關鍵勝利，不僅止敗

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。