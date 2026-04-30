SBL／停權教練團場邊辱罵裁判 籃協將在冠軍賽加派保全進駐賽場

中華籃球協會在今天針對SBL賽事近日出現場邊人士叫囂、辱罵裁判情況作出聲明，指出該人士是正在處分停權的教練團成員之一，為維護SBL籃球比賽場上秩序與清淨之環境，是籃協將不容推脫之責任與義務，自即日起，於SBL總冠軍賽期間 ，協會將加派保全人員進駐賽場，加強保護執法裁判之人身安全，並維持球場公平之秩序。

籃協指出，場邊人士之脫序行為，如造成裁判心生畏懼，可能涉及刑法恐嚇相關刑責，協會將尊重受辱裁判之提告權利，支持其訴諸司法判斷，並提供相關影片、裁判報告書及證人之陳述供檢警參考之依據，以維持籃球界的清淨與公平之初衷。

籃協指出強調，SBL裁判皆為領有A級裁判證照 、執法經驗豐富之專業人士，為比賽之公平正義，不容外界任意懷疑污衊，本協會必定全力支持裁判，並與裁判站在同一陣線，打擊不法之行為。同時，如查出不良言行之場邊人士，若具有球隊職員或中華民國籃球協會會員之身分，必將儘速召開紀律委員會，依規定從嚴處分。

SBL與WSBL總冠軍系列賽將於今天在板橋體育館點燃戰火，SBL將由裕隆隊與成軍首季就進軍冠軍賽的基隆黑鳶隊交手，至於WSBL則將由國泰隊出戰中華電信隊。