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TPBL／劉丞勳22分攻城獅輕取國王晉級季後賽 首輪對上宿敵夢想家

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
攻城獅劉丞勳（右）攻下生涯新高22分助隊闖進季後賽。圖／TPBL提供
攻城獅劉丞勳（右）攻下生涯新高22分助隊闖進季後賽。圖／TPBL提供

TPBL第三張季後賽門票今天進行卡位關鍵戰，排名第3名的新竹御嵿攻城獅在今天只要贏球，就能直接晉級季後賽的情況下，靠著狀元郎劉丞勳單場猛轟生涯新高22分，最終以98：78輕取新北國王，成為繼雲豹、夢想家和第三支直接晉級季後賽的球隊，至於排名4、5名的國王和特攻則落入附加賽。

TPBL例行賽將在本周結束，其中排名前兩名的雲豹與夢想家，已確定以前二種子直接晉級季後賽，至於排名第3名的攻城獅則只要在今天贏球，就能以第三種子晉級季後賽，並在首輪遭遇夢想家，如輸球則仍有可能落入季後挑戰賽。

而今天在主場出賽的攻城獅也沒有放過贏球機會，在上半場就火力全開，尤其是狀元劉丞勳前兩節就拿下10分，搭配上洋將馬力也有13分、11籃板的雙十演出，上半場打完攻城獅就以50：33大幅領先。

易籃後，國王吹起反攻號角，在林彥廷單節9分進帳下，國王在第三節灌進28分，但末節攻城獅劉丞勳再度挺身而出，於比賽最後階段連續得分，最終在他拿下生涯新高的單場22分領軍下，攻城獅就以20分差距擊敗國王，確定以第三種子晉級季後賽，並將在首輪對決夢想家，至於輸球的國王則將與特攻在挑戰賽爭奪最後一張季後賽門票。

攻城獅今天以劉丞勳攻下22分最佳，談到球隊順利闖進到季後賽，他說：「自己每天就是努力練球，教練派的任務做好，機會是你的就是你。威森教練體系大家看得出來，希望場上5人、全隊12人都能打出團隊籃球，洋將都很無私，看到空檔都會傳，這就是我們攻城獅的籃球。」

新竹 新北 籃球

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