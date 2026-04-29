籃球／我有我的 YOUNG！ 國小聯賽全國決賽5月8日燃戰火

為推動基層籃球運動發展，厚植國內籃球基層實力與培養籃球人才，運動部全民運動署主辦「114學年度國民小學籃球聯賽」，提供國小學生競賽舞台，歷經各縣市預賽選拔，共有132隊，2187位小選手參加全國決賽。運動部全民運動署署長房瑞文、中華民國少年籃球發展協會理事長陳正玄今天共同出席賽前記者會，並宣布賽事於5月8日正式開打。

房瑞文表示，為使國小選手瞭解國際籃球規則，籃高305公分及260公分兩組皆採人盯人防守規定納入今年度比賽，讓小選手自基層建立正確觀念，提升整體競技水準。對此，中華民國少年籃球發展協會也特別於賽前加強宣導此一規則的調整，以利國內籃球基層賽事接軌國際。透過系統化賽事安排，參賽學生不僅能在比賽中累積經驗，更能扎實建立籃球基本技能，展現運動潛力與團隊精神，並且也讓更多家庭與社區共同參與，提升整體運動風氣，進一步落實全民運動向下扎根的長遠目標，帶動社會健康發展。期待參與選手在場上都能大顯身手，勇於展現自我、揮灑青春，打出自己的風格與態度。

本學年賽事標語「我有我的 YOUNG！」不僅象徵年輕與活力，更代表勇敢、自信、出類拔萃的態度。對小球員而言，籃球場不只是競賽場所，更是探索自我與培養自信的重要舞台，用汗水與努力寫下屬於自己與隊友的青春篇章。

今天記者會更特別邀請HBL冠軍二連霸的松山高中教練葉韋喬及球員潘彥銘、奪得隊史首座HBL冠軍的陽明高中教練李台英及MVP蘇衡等，為參賽小球員加油打氣。

114學年度國小籃球聯賽將於5月8日至17日兵分6地進行，前6日在台北市大同運動中心、台北市內湖運動中心、台北市南港運動中心、台北市文山運動中心、台北市立永吉國民中學、新北市光榮國民中學等場館開打，總決賽賽程則移師新北市泰山體育館進行。

本次比賽將透過捷思科技直播系統（GoHoops）於中華民國少年籃球發展協會官網及官方YouTube頻道進行共268場的賽事轉播，同時也提供即時數據供球迷及家長隨時關注比賽戰況；5月16日、17日也將透過智林體育台轉播，為選手留下每個精彩瞬間，歡迎大家進場為小選手加油打氣。