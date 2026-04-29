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籃球／HBL冠軍後衛潘彥銘將加入健行 盼未來挑戰職籃

中央社／ 台北29日電
HBL男子組冠軍松山高員潘彥銘（中）。
HBL男子組冠軍松山高員潘彥銘（中）。

幫助松山高中完成高中籃球聯賽HBL男子組2連霸後，隊長潘彥銘今天出席活動時透露，將加入大專籃球聯賽UBA強權健行科大，持續精進自己能力，未來挑戰職籃。

被譽為「綠色神盾」的松山本季尋求高中籃球聯賽HBL男子組衛冕，靠著雙隊長劉廷寬、潘彥銘聯手出擊，搭配菜鳥周昱陳得分火力貢獻，最後擊敗冠軍大熱門南湖高中，完成校史第3度2連霸，同時坐擁8座HBL冠軍，與南山高中並列奪冠次數最多的男子組球隊。

連續2年嚐到冠軍滋味，潘彥銘為高中生涯劃下完美句點，而他今天出席114學年度國民小學籃球聯賽開賽記者會接受媒體聯訪時透露，畢業後將留在國內打拚，預計加入以培養後衛聞名的大專籃球聯賽UBA強權健行科大，期許透過大學4年精進後衛能力，儲備未來挑戰職籃的資本。

潘彥銘指出，雖然也抱有旅外夢想，不過認知到仍有不足之處，加上崇尚健行的快速球風、主打轉換快攻，而且多名畢業學長林俊吉、谷毛唯嘉及高錦瑋在職籃佔有一席之地，因此潘彥銘目標向這些學長看齊，並幫助健行重返UBA男一級4強，「希望加強自己進攻能力，以後再看能不能朝更高地方發展。」

科大 南山高中 南湖高中 籃球

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