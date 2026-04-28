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SBL／凱撒基隆黑鳶逆襲成功 進軍總冠軍賽 對決尋求4連霸裕隆集團
基隆市政府今天表示，凱撒基隆黑鳶籃球隊成軍首年就展現極佳的抗壓性與競爭力，參加超級籃球聯賽（SBL）季後賽，從首場失利到成功逆襲，預計30日起和裕隆集團進行5戰3勝制總冠軍賽。
基市府產業發展處說，凱撒基隆黑鳶成立首年即問鼎冠軍，充分展現出球隊迅速整合戰力的成果。球隊組建以來，始終以在地文化為核心，從球員培養、戰術磨合到團隊文化的建立，皆在短時間內精準到位。
黑鳶籃球隊總經理林冠綸表示，團隊在場上、場下表現出的鬥志與精神，就是要向外界證明，只要擁有明確目標與堅定鬥志，新成立的隊伍同樣具備問鼎頂峰、爭奪冠軍的實力。
基隆市長謝國樑說，凱撒基隆黑鳶一路拚戰挺進總冠軍賽，不僅展現球隊堅強實力，更凝聚城市向心力，期盼透過球隊奮鬥歷程帶動城市活力與產業發展。謝也邀市民朋友進場支持，以實際行動為在地球隊加油，共同感受賽事帶來的熱血與感動。
產業發展處長蔡馥嚀說，為回饋與球隊並肩奮戰的球迷，凱撒基隆黑鳶將於賽事期間準備限量應援贈品，進場球迷將有機會獲得球隊專屬徽章、視覺貼紙以及應援拍拍扇等道具，邀請球迷親臨現場，將每一份吶喊轉化為球員持續前進的動力，成為選手場上最強大的後盾。贈品數量有限，送完為止。
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