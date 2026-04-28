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TPBL／ 海神前進梓官國中 球員客串教練單挑195公分雙胞胎

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
高雄全家海神隊「浪愛延續」與遠雄文教基金會攜手至梓官國中舉辦校園活動。圖／高雄全家海神隊提供
高雄全家海神隊「浪愛延續」與遠雄文教基金會攜手至梓官國中舉辦校園活動。圖／高雄全家海神隊提供

TPBL高雄全家海神隊「浪愛延續」校園活動，27日與遠雄文教公益基金會攜手合作，造訪高雄市濱海的梓官國中，洋將杭特及呂威霆、廖偉皓與國一、國二共324名同學互動，並擔任114學年度全國乙級聯賽季軍梓官國中籃球校隊的「一日教練」，兩位195公分雙胞胎把握機會與球員1對1，留下難得的回憶。

海神隊過去兩年攜手遠雄⽂教公益基⾦會造訪各級學校，與校內籃球隊近距離互動，傳授籃球技巧。首度以海神隊身分出任務的杭特，透露小時候各項運動來者不拒，「因為爸爸喜歡打籃球，足、籃之間選擇籃球。要成為職業球員，最重要是告訴自己每天進步一點點，加強自己不足的地方。」

新生代射手廖偉皓除了分享籃球技巧之外，還談到自己的轉型歷程，「要在籃球路生存，投籃跟防守缺一不可，特別是到了大學內線高度更高，投籃就是勤於練習別無他法。」

呂威霆指導基本籃下腳步，並親身指導梓官國中兩位195公分雙胞胎。呂威霆表示自己國小踢足球，國中中斷，高中才繼續籃球路至今。1對1「單挑」環節3位同學勇於挑戰，與呂威霆、廖偉皓「PK」，場面熱鬧有趣。

此外，全校遊戲挑戰環節，不僅校長與主任下場同樂，會後同學們也一甩害羞包袱，包圍球員索取簽名。校長楊玥玟期待同學藉此機會，不止看見球員場上光鮮亮麗的一面，場下奮鬥過程更是重要，從中學習人生經驗與運動家精神。

海神射手廖偉皓教學。圖／高雄全家海神提供
海神射手廖偉皓教學。圖／高雄全家海神提供

高雄市 高雄 杭特 籃球

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